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Halk TV Magazin Hadise ile Jennifer Lopez yan yana! Paris'te çok konuşulan buluşma

Hadise ile Jennifer Lopez yan yana! Paris'te çok konuşulan buluşma

Paris Moda Haftası'nda aynı defileyi ön sıradan izleyen Hadise ile Jennifer Lopez'in el ele tutuşup sohbet ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

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Paris Moda Haftası, bu yıl da dünyaca ünlü isimleri aynı çatı altında buluşturdu. Moda dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olarak gösterilen etkinlikte, Hadise ile dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez'in yan yana oturması geceye damga vurdu.

Defileyi takip etmek için Paris'e giden Jennifer Lopez, daveti en ön sıradan izleyen isimler arasında yer aldı. Şarkıcı Hadise de aynı defilede ön sırada oturarak moda dünyasının yıldız isimleriyle bir araya geldi.

Hadise ile Jennifer Lopez yan yana! Paris'te çok konuşulan buluşma - Resim : 1

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O ANLAR OBJEKTİFLERE YANSIDI

Defile sırasında Hadise ile Jennifer Lopez'in el ele tutuştuğu, tokalaştığı ve zaman zaman sohbet ederek kahkaha attığı anlar kameralara yansıdı. İkilinin sıcak tavırları sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, paylaşılan görüntüler binlerce beğeni ve yorum aldı.

Hadise ile Jennifer Lopez yan yana! Paris'te çok konuşulan buluşma - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Hadise Paris
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