Şebnem Ferah 80, Kıraç sınırsız yerdi: Fatih Altaylı'nın kanalında açıkladı

Midyeci Ahmet, Fatih Altaylı'nın YouTube kanalında yayınlanan İzzet Çapa ile Paşa Paşa Muhabbetler programında anlattıklarıyla dikkat çekti. Ünlü isimlerin midye tutkusundan bahseden Midyeci Ahmet, özellikle Şebnem Ferah ve Kıraç hakkında yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

Programda eski müşterilerini anlatan Midyeci Ahmet, sanat dünyasının birçok ünlü ismini ağırladığını söyledi.

"Her sanatçı gelirdi. Şebnem Ferah, Teoman, Kıraç çok gelirdi. O dönemin mankenleri de uğrardı. Mustafa Altıoklar da gelenler arasındaydı" diyen Midyeci Ahmet, en iştahlı isimlerin ise Şebnem Ferah ile Teoman olduğunu belirtti.

"ŞEBNEM BİR OTURUŞTA 70-80 MİDYE GÖMERD"

Şebnem Ferah'ın midyeyle ilk tanıştığı günü de anlatan Midyeci Ahmet, ünlü sanatçının zamanla müdavimi olduğunu söyledi.

"Şebnem bir oturuşta 70-80 midye gömerdi. İlk yediğinde 'Ben bunu neden yememişim?' demişti. Ben o zaman onu tanımıyordum. Aşağıda sahneye çıkıyordu. Sonra dışarı çıkınca midye yerken güzel muhabbet ederdik" ifadelerini kullandı.

"KAFASINI TEPSİYE GÖMER GİBİ MİDYE YERDİ"

Kıraç'ın da midye konusunda sınır tanımadığını söyleyen Midyeci Ahmet, "Kıraç da çok fazla yerdi. O sınırsızca yerdi. Kafasını tepsiye gömer gibi midye yerdi" dedi.