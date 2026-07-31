Eren Kaşıkçı'nın son fotoğrafı ortaya çıktı! Ölümünden günler önce...
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın, hayatını kaybetmeden yalnızca birkaç gün önce kızı Maya'nın doğum günü kutlamasında çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı.
MasterChef şampiyonu şef Eren Kaşıkçı'nın ani ölümü sevenlerini yasa boğarken, yaşamını yitirmeden yalnızca birkaç gün önce çekilen bir fotoğraf ortaya çıktı. Kızı Maya'nın doğum günü kutlamasında objektiflere yansıyan kare, sevenlerini duygulandırdı.
Eren Kaşıkçı'nın vefatından sonra, geçtiğimiz hafta kızı Maya'nın doğum günü kutlamasında çekilen bir fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı. Fotoğrafı paylaşan yakın arkadaşı Murat Pala, duygusal ifadeler kullandı.
"HAYAT GERÇEKTEN BİR AN…"
Pala, paylaşımında, "Geçen hafta bugün Musullu Köyü'nde Maya'mızın doğum gününü kutlamıştık. Bugün ise Eren'imizi toprağa vermeye gidiyoruz… Hayat gerçekten bir an…" sözlerine yer verdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı, 2 gün önce İstanbul Kilyos'taki evinde ölü bulundu. Ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Kaşıkçı için dün ikindi namazının ardından Yeni Doğan Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından ünlü şefin naaşı defnedilmek üzere memleketi Tokat'a uğurlandı.