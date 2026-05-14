Dua Lipa ile davalık olan Samsung'dan ilk açıklama! 15 milyon dolar istiyor

Dua Lipa’nın izinsiz fotoğraf kullanımı iddiasıyla 15 milyon dolarlık tazminat davası açtığı Samsung, suçlamalara ilk kez yanıt verdi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, bazı televizyon kutularının ambalajlarında izinsiz şekilde fotoğrafını kullandığı gerekçesiyle Samsung'a tazminat davası açmıştı.

Dava dosyasında, şirketin ambalajlarını "Samsung ürünlerini tanıtmak ve satmak amacıyla Lipa'nın büyük emeklerle elde ettiği başarısından haksız şekilde yararlanmak üzere tasarladığı" vurgulanarak, şirketten 15 milyon dolar talep edilmişti.

SAMSUNG İZİNSİZ FOTOĞRAF İDDİALARINI REDDETTİ

The Sun'ın haberine göre, Samsung, ünlü şarkıcının fotoğrafını kasıtlı olarak kötüye kullandıkları iddialarını reddetti.

Samsung, üçüncü taraf bir içerik sağlayıcısı tarafından şarkıcının görüntüsünü televizyonlarının ambalajında ​​kullanılabileceği konusunda bilgilendirildiğini belirtti.

Dün yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Görüntü, izin alındığına dair açık bir güvence alındıktan sonra kullanılmıştır. Lipa'nın ekibiyle yapıcı bir çözüm bulmak için aktif olarak çaba gösterdik ve bu konuda açık fikirliyiz."

Bu açıklamanın ardından Dua Lipa cephesinden ise henüz yanıt gelmedi.

