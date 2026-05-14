Uyuşturucudan ölen ünlü oyuncunun torbacısına verilen ceza belli oldu

“Friends” dizisindeki Chandler Bing karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Matthew Perry, Ekim 2023’te Kaliforniya’daki evinin jakuzisinde ölü bulunmuştu. Yapılan incelemelerde oyuncunun ölüm nedeninin aşırı doz ketamin olduğu açıklanmıştı.

Perry’nin ölümünün ardından yürütülen soruşturmada, oyuncunun bağımlılığından faydalanarak kendisine uyuşturucu sağladığı öne sürülen beş kişi hakkında dava açılmıştı.

ÜNLÜ OYUNCUYA UYUŞTURUCU TEMİN ETTİ

Davanın sanıklarından Erik Fleming’in, “Ketamin Kraliçesi” lakaplı Jasveen Sangha’dan temin ettiği uyuşturucuyu Perry’ye ulaştırdığı belirtildi. Bağımlılık danışmanı olarak görev yaptığı öğrenilen Fleming, geçtiğimiz yıl ketamin dağıtımı için komplo kurmak suçlamasını kabul etmişti.

Mahkeme, Fleming hakkında kararını verdi ve iki yıl hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca, üç yıl denetimli serbestlik ve 200 dolar para cezası verdi.

"UYANAMADIĞIM BİR KABUS YAŞIYORUM"

Mahkemede konuşan Fleming, "Gerçekten de uyanamadığım bir kabus yaşıyorum. Yaptığım hataların hayaletleri beni rahatsız ediyor" ifadelerini kullandı.

Fleming ayrıca Perry’ye uyuşturucuyu para kazanmak amacıyla sağladığını itiraf etti.

DAVADA CEZALAR PEŞ PEŞE GELİYOR

Matthew Perry’nin ölümüne ilişkin davada daha önce, “Ketamin Kraliçesi” olarak bilinen Jasveen Sangha 15 yıl hapse mahkum edilirken, oyuncuya ketamin sağlayan doktorlardan Salvador Plasencia’ya 30 ay hapis cezası verilmişti.

Oyuncunun kişisel asistanı Kenneth Iwamasa’nın ise önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.