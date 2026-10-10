Dilber Ay ölünce "Daha evlenmem" dedi yeni eşiyle göğsünü gere gere poz verdi: Kızı küplere bindi

Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Dilber Ay’ın 2019 yılında hayatını kaybetmesinin ardından gözlerden uzak bir yaşam süren 21 yıllık hayat arkadaşı İbrahim Karakaş, yeniden evlendi. Karakaş, geçen ay estetisyen Müge Zopun ile nikâh masasına oturdu. Ancak Karakaş’ın yeni evliliği kadar, Dilber Ay’a ilişkin sözleri de gündeme geldi.

"BİR DAHA EVLENMEM" DEMİŞTİ

Ankara’daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında yaşamını yitiren Dilber Ay’ın ardından bir daha evlenmeyeceğini söyleyen Karakaş, katıldığı bir televizyon programında bu yönde açıklama yapmıştı. Sanatçının tabutu başında gözyaşı döken Karakaş’ın, yıllar sonra Müge Zopun ile evlenmesi ve “Ben Dilber’in acısını Müge ile yendim” demesi, Dilber Ay’ın kızı Filiz Çelik’in tepkisine neden oldu.

KIZINDAN SERT SÖZLER

Karakaş’ın açıklamalarına sessiz kalmayan Filiz Çelik, babasının yerine koyduğu kişinin annesinin ardından yaşadıklarını sorguladı. Çelik, Karakaş’ın annesinin ölümünden yalnızca dört ay sonra klip çektiğini ve otomobilini sattığını öne sürdü.

Klipte Müge Zopun’u da gördüğünü anlatan Çelik, o dönem kendisine bu kişinin kim olduğunu sorduğunda Karakaş’ın gerçeği gizlediğini iddia etti. Çelik, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Sen acı yaşamadın. 4 ay sonra klip yaptın, arabayı sattın. Klipte de Müge Hanım’ı gördüm. ‘Bu kim?’ diye sorduğumda ‘Herhangi birisi’ dedin, sakladın. Bir yağlı kapı gitti, şimdi bir yağlı kapı daha buldun. Sen zaten çalışmayı sevmeyen birisin. Ye ye dur işte.”

Karakaş’ın yeni evliliği ve Dilber Ay’ın acısını yeni eşiyle atlattığını söylemesiyle başlayan tartışma, Filiz Çelik’in ağır suçlamalarıyla yeniden gündeme taşındı.