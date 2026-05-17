Didem Soydan kendisine koyulan tanıyı ilk kez açıkladı!

Ünlü model Didem Soydan, katıldığı programda çocukluk yıllarında kendisine konulan tanıyı ilk kez açıkladı.

Çocukluk döneminde gösterdiği farklı davranışlar ve yoğun duygu durumları nedeniyle ailesi tarafından uzman değerlendirmesine götürüldüğünü ifade eden Soydan, bu süreçte yapılan incelemeler sonucunda kendisine "maskelenmiş otizm" olarak değerlendirilen bir spektrum tanısı konulduğunu belirtti.

"OLDUKÇA ZOR VE BİLİNMEYEN KAVRAMLARDI"

Bu durumun etkilerini hayatının farklı dönemlerinde hissettiğini dile getiren ünlü model, o dönemin hem kendisi hem de ailesi için zorlayıcı olduğunu söyledi. Soydan, şu ifadeleri kullandı:

"1987 yılında bu tanımlar aileler ve eğitimciler için oldukça zor ve bilinmeyen kavramlardı. Ben de öğrenim hayatımda bunun zorluklarını yaşadım ama bir şekilde yolunu bulduk."