Demet Evgar sahnede düştü! İlk kez izleyenler gerçeği sonradan fark etti

Ünlü oyuncu Demet Evgar, sahne aldığı “Afife” oyunu sırasında yaşadığı talihsiz anla gündem oldu.

2 Haziran'da Harbiye sahnesindeki performansı sırasında dengesini kaybederek sahnede düşen Evgar, saniyeler içinde toparlanıp oyununa devam etti.

Oyunu ilk kez izleyen bazı seyirciler o anı gösterinin bir parçası sandı.

PROFESYONELLİĞİYLE ALKIŞ TOPLADI

Ayağa kalkan ünlü oyuncu, hiçbir şey olmamış gibi performansına devam etti. Evgar’ın sahnedeki profesyonel tavrı izleyicilerden tam not aldı.

Gösteri boyunca enerjisini kaybetmeyen Evgar'ın o anları, sosyal medyada da gündem oldu.

Harbiye'nin ardından Afife'nin takvimi de belli oldu. Sıradaki gösteriler: