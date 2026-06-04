Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Magazin Demet Evgar sahnede düştü! İlk kez izleyenler gerçeği sonradan fark etti

Demet Evgar sahnede düştü! İlk kez izleyenler gerçeği sonradan fark etti

“Afife” oyunu sırasında sahnede dengesini kaybederek düşen Demet Evgar, saniyeler içinde toparlanıp performansına kaldığı yerden devam etti. Oyunu ilk kez izleyen seyirciler ise yaşananları gösterinin bir parçası sandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Demet Evgar sahnede düştü! İlk kez izleyenler gerçeği sonradan fark etti
Son Güncelleme:

Ünlü oyuncu Demet Evgar, sahne aldığı “Afife” oyunu sırasında yaşadığı talihsiz anla gündem oldu.

2 Haziran'da Harbiye sahnesindeki performansı sırasında dengesini kaybederek sahnede düşen Evgar, saniyeler içinde toparlanıp oyununa devam etti.

Oyunu ilk kez izleyen bazı seyirciler o anı gösterinin bir parçası sandı.

Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı: O isim cenazeye gelmediReha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı: O isim cenazeye gelmedi

PROFESYONELLİĞİYLE ALKIŞ TOPLADI

Ayağa kalkan ünlü oyuncu, hiçbir şey olmamış gibi performansına devam etti. Evgar’ın sahnedeki profesyonel tavrı izleyicilerden tam not aldı.

Gösteri boyunca enerjisini kaybetmeyen Evgar'ın o anları, sosyal medyada da gündem oldu.

Harbiye'nin ardından Afife'nin takvimi de belli oldu. Sıradaki gösteriler:

  • 25-26 Eylül - Adana
  • 30 Eylül-1 Ekim - Antalya
  • 16-17 Ekim - İzmir
  • 6-7 Kasım - Ankara
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Demet Evgar Tiyatro Oyuncu
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro