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Halk TV Magazin Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı: O isim cenazeye gelmedi

Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı: O isim cenazeye gelmedi

Kalp yetmezliği nedeniyle Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, Türk televizyonculuğunun ünlü ismi Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı. Muhtar'ın "cenazeme gelmesin" dediği Deniz Uğur'un cenaze törenine katılmadığı görüldü.

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Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı: O isim cenazeye gelmedi
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Dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü televizyoncu ve gazeteci Reha Muhtar için cenaze töreni düzenlendi.

Oğlu Poyraz ve kızları Mina ile Ayşe Nazlı babalarını son yolculuğuna uğurlamak için Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne geldi.

Duayen gazeteci ve halk.tv.com.tr yazarı Uğur Dündar da meslektaşı Reha Muhtar'ın cenazesinde hazır bulundu.

Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı: O isim cenazeye gelmedi - Resim : 1

DENİZ UĞUR CENAZEYE KATILMADI

Reha Muhtar'ın daha önce "Vasiyetimdir, cenazeme gelmesin" dediği Deniz Uğur ise cenaze törenine katılmadı.

Poyraz Muhtar, babası Reha Muhtar’ın tabutunun üstüne Beşiktaş forması bıraktı.

Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı: O isim cenazeye gelmedi - Resim : 2

Reha Muhtar'ın kızı Mina da cenazeye Beşiktaş forması giyerek katıldı.

Seren Serengil ve Saba Tümer de cenazeye katılan isimler arasında yer aldı.

Muhtar'ın naaaşı Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı: O isim cenazeye gelmedi - Resim : 3

Muhtar, son dönemde Deniz Uğur ile yaşadığı velayet davası ile gündeme gelmişti. 2008-2010 yılları arasında birliktelik yaşayan ikili, 2009'da dünyaya gelen Mina ve Poyraz isimli ikizlerinin velayetini almak için davalık olmuşlardı.

Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı: O isim cenazeye gelmedi - Resim : 4

Kasım 2025'te görülen duruşmanın sonucunda Mina ve Poyraz'ın velayetinin Reha Muhtar'dan alınıp anneleri Deniz Uğur'a verilmesine hükmedilmişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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