Cem Yılmaz'dan esprili paylaşım: Önce aşkını ilan etti, sonra ayrıldı

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen komedyen Cem Yılmaz, bu kez yapay zeka ile oluşturduğu esprili paylaşımıyla takipçilerini güldürdü.

"BU AŞKI ARTIK SAKLAYAMAM"

Komedyen, yapay zeka kullanarak yanına 71 yaşında bir sevgili yaptı. Instagram hesabından yaptığı bu esprili paylaşımda, yanındaki hayali karakterin milyarder olduğunu vurgulayan komedyen, şu ifadelere yer verdi:

68 milyarlık serveti ile mütevazi yaşantısı hiç uyuşmayan canım arkadaşım Ester Gon Zales Van Geewasch (71) Bu aşkı artık saklayamam 🌹 Van Geewash soyadı ve parası konu bile değil ama artık bırakın da gerçek aşkı yaşayalım…Öyle küçük şeylerle mutlu oluyor ki :))) İbiza da gün batımı Allah bizi ayırmasın “gott verbot !

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandıran ve binlerce etkileşim alan bu paylaşımın ardından ünlü komedyen, hikayenin devamını getiren eğlenceli bir paylaşım daha yaptı.

"CEKETİMİ ALIP ÇIKTIM"

İkinci paylaşımında uçakta çekilmiş bir fotoğrafına yer veren ve ceketinin asılı olduğu görülen Cem Yılmaz, hayali ilişkisinin bittiğini şu sözlerle duyurdu: