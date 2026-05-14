Cannes'da Türk geçidi! Hande Erçel, Demet Özdemir ve Sümeyye Aydoğan...

Cannes Film Festivali, bu yıl da yıldızlar geçidine sahne oldu. 79’uncusu düzenlenen festivalin ikinci gününde Türk oyuncular kırmızı halıdaki şıklıklarıyla dikkat çekti.

23 Mayıs’a kadar devam edecek festival kapsamında Hande Erçel, Demet Özdemir ve Sümeyye Aydoğan, “La Vie d'une Femme” (Bir Kadının Hayatı) filminin gösterimi öncesinde kırmızı halıda yürüdü.

KIRMIZI HALIDA ŞIKLIK YARIŞI

Demet Özdemir, beyaz renkli, sırt dekolteli ve tüy detaylarıyla öne çıkan elbisesiyle dikkat çekti.

Özdemir, kırmızı halıdan karelerini "Seni seviyorum Cannes" notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

ÜÇÜNCÜ KEZ CANNES'DA

Hande Erçel, Cannes Film Festivali’nde üçüncü kez kırmızı halıda yer aldı.

Daha önce 2024 ve 2025 yıllarında da festivale katılan ünlü oyuncu, altın sarısı, vücudu saran iddialı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Şimdilerde Yeraltı dizisiyle gündemde olan ünlü oyuncu Sümeyye Aydoğan da kırmızı tonlardaki uçuşan elbisesiyle kırmızı halıdaki şıklık yarışına katılan isimler arasında yer aldı.

Festivalde yer alan bir diğer Türk isim ise Melisa Aslı Pamuk oldu. 2011 Türkiye Güzeli olan ve iki yıl önce futbolcu Yusuf Yazıcı ile evlenen Pamuk, koyu yeşil balık formundaki straplez elbisesiyle objektiflere poz verdi.

Cannes kırmızı halısında peş peşe boy gösteren Türk oyuncuların tarzları sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Festivalden paylaşılan kareler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.