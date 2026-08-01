"Dünyanın en güzel kızı" evlendi! Gelinliği olay oldu

Henüz altı yaşındayken “ Dünyanın en güzel kızı” ünvanıyla dünya çapında tanınan Fransız model Thylane Blondeu Paris’te düzenlenen törenle aktör ve DJ Ben Attal ile dünyaevine girdi.

2026 yılında Vogue Enfants tarafından “ dünyanın en güzel kızı” seçilen Blondeu, küçük yaşta başladığım modellik kariyerini ilerleyen yıllarda profesyonel olarak sürdürdü. Jean Paul Gaultier başta olmak üzere bir çok ünlü Marc’a için podyuma çıkan model, moda dünyasında kalıcı bir yer edindi

PARİS’TE SADE VE ŞIK DÜĞÜN

25 yaşındaki Thylane Blondeu Paris’te gerçekleştirilen törende Eva Bouskila Bridal imzalı pelerin detay ile gelinlik tercih etti. Sade makyaj doğal saç modeli ve cal zambaklarından oluşan buketi ile dikkat çeken ünlü model, düğün gününde klasik ve modern çizgileri bir araya getirdi.

2020’DE BAŞLAYAN AŞK EVLİLİKLE TAÇLANDI

2020 yılında birliktelik yaşamaya başlayan Blondeu ile Attal çifti Mart 2026’da yunanistan’da gerçekleşen evlilik teklifinin ardından Paris’te hayatlarını birleştirdi. Çift, tören alanına klasik Porsche 356 Speedster otomobil ile gelirken, düğün öncesi hazırlıklarini ve özel anlarını da sosyal medya hesaplarından takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmedi.