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Halk TV Magazin "Dünyanın en güzel kızı" evlendi! Gelinliği olay oldu

"Dünyanın en güzel kızı" evlendi! Gelinliği olay oldu

6 yaşındayken ‘’ Dünyanın en güzel kızı’’ olarak tanınan Fransız model Thylane Blondeau uzun süredir birlikte olduğu Fransız aktör ve DJ Ben Attal ile evlendi.

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"Dünyanın en güzel kızı" evlendi! Gelinliği olay oldu
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Henüz altı yaşındayken “ Dünyanın en güzel kızı” ünvanıyla dünya çapında tanınan Fransız model Thylane Blondeu Paris’te düzenlenen törenle aktör ve DJ Ben Attal ile dünyaevine girdi.

"Dünyanın en güzel kızı" evlendi! Gelinliği olay oldu - Resim : 1

2026 yılında Vogue Enfants tarafından “ dünyanın en güzel kızı” seçilen Blondeu, küçük yaşta başladığım modellik kariyerini ilerleyen yıllarda profesyonel olarak sürdürdü. Jean Paul Gaultier başta olmak üzere bir çok ünlü Marc’a için podyuma çıkan model, moda dünyasında kalıcı bir yer edindi

"Dünyanın en güzel kızı" evlendi! Gelinliği olay oldu - Resim : 2

PARİS’TE SADE VE ŞIK DÜĞÜN

25 yaşındaki Thylane Blondeu Paris’te gerçekleştirilen törende Eva Bouskila Bridal imzalı pelerin detay ile gelinlik tercih etti. Sade makyaj doğal saç modeli ve cal zambaklarından oluşan buketi ile dikkat çeken ünlü model, düğün gününde klasik ve modern çizgileri bir araya getirdi.

"Dünyanın en güzel kızı" evlendi! Gelinliği olay oldu - Resim : 3

2020’DE BAŞLAYAN AŞK EVLİLİKLE TAÇLANDI

2020 yılında birliktelik yaşamaya başlayan Blondeu ile Attal çifti Mart 2026’da yunanistan’da gerçekleşen evlilik teklifinin ardından Paris’te hayatlarını birleştirdi. Çift, tören alanına klasik Porsche 356 Speedster otomobil ile gelirken, düğün öncesi hazırlıklarini ve özel anlarını da sosyal medya hesaplarından takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmedi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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