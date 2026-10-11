Bebeğini kucağına almak için gün sayıyor! Ece Seçkin sahnede
5 aylık hamile olan ve bebeğini kucağına almak için gün sayan Ece Seçkin, Kırşehir'de düzenlenen festivalde sahne aldı.
5 aylık hamile olan ünlü şarkıcı Ece Seçkin, Kırşehir'de düzenlenen 35. Ceviz, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında sahneye çıkarak hayranlarıyla buluştu.
Pop müziğin ünlü isimlerinden Ece Seçkin, Kırşehir'in Kaman ilçesinde gerçekleştirilen 35. Ceviz, Kültür ve Sanat Festivali'nde konser verdi. Festival kapsamında düzenlenen etkinliklerde sahne alan şarkıcı, performansıyla izleyicilerle buluştu.
Konseri izlemek isteyenler medyanı doldurdu. Kırşehir'in yanı sıra çevre illerden de gelen müzikseverler, sevilen şarkıcıyı dinlemek için toplandı.
Kırşehir Vatan'ın paylaştığı görüntülere göre, sahneye çıkan Ece Seçkin, festival kapsamında verdiği konserle izleyicilere keyifli anlar yaşattı.
ANNE OLMAYA HAZIRLANIYOR
2021 yılında Çağrı Terlemez ile evlenen Ece Seçkin, anne olmaya hazırlanıyor. Hamileliğinin 5. ayında olan ünlü şarkıcı bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.