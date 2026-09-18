Afra Saraçoğlu gözaltı haberini yurt dışında aldı! Açıklama geldi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında oyuncu Aras Bulut İynemli, Afra Saraçoğlu, Nilperi Şahinkaya, Melis Sezen, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, eski milli futbolcu Hasan Şaş ve şarkıcı Sefo'nun da olduğu çok sayıda ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yurt dışında olduğunu açıklayan Saraçoğlu, en kısa sürede Türkiye'ye dönerek ifade vermeye geleceğini belirtti.

"ADIMIN GEÇTİĞİ HABERLERİ YURT DIŞINDAYKEN ÖĞRENDİM"

Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün basına yansıyan ve birçok meslektaşımla birlikte adımın geçtiği haberleri yurt dışındayken öğrendim. Çok önceden planlanan bir iş seyahatim gereği şu an Türkiye'de değilim. Adaletin tecelli etmesi ve sürecin en doğru şekilde ilerleyebilmesi için en kısa sürede ülkeme dönerek, adli makamlarımızla tam bir işbirliği içerisinde ifademi vereceğim. Gönlüm ferah, her şeyin açıklığa kavuşacağına inancım tam."