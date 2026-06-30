8 yıllık evliliği biten Erkan Kolçak Köstendil sessizliğini bozdu! Neden görüştüklerini açıkladı

Geçtiğimiz ay oyuncu Cansu Tosun ile 8 yıllık evliliğini noktalayan Erkan Kolçak Köstendil, boşanmanın ardından ilk kez konuştu. Eski eşiyle ilişkilerine dair açıklamalarda bulunan oyuncu, "Biz hep beraberiz" dedi.

Cihangir'de objektiflere yansıyan Erkan Kolçak Köstendil, tatilden yeni döndüğünü ve arkadaş grubuyla keyifli vakit geçirdiğini söyledi.

Güneşin etkisiyle şimdiden bronzlaştığını dile getiren oyuncu, "Ben zaten birazcık karardım. Yaz sonuna doğru başıma gelecek şey daha bu zamanda geldi, yaz sonu ne olacağız bilmiyorum" diyerek esprili bir açıklamada bulundu.

BOŞANMA SONRASI İLK AÇIKLAMA

Habertürk'ün haberine göre, 8 yıllık evliliğini sonlandırdığı Cansu Tosun ile ayrılığı sonrası ilk kez konuşan ünlü oyuncu, oğulları Marsel'in doğum günü kutlamasında eski eşiyle yeniden bir araya gelmeleriyle ilgili de açıklama yaptı.

Köstendil, çocukları söz konusu olduğunda birlikte hareket etmeye devam ettiklerini vurguladı.

"AİLE HAYATIMIZ DEVAM EDİYOR"

Eski eşiyle güçlü bir aile bağı kurmayı sürdürdüklerini söyleyen Erkan Kolçak Köstendil, "Biz hep beraberiz. Sonuçta Marsel'in annesi ve babasıyız. Aile hayatımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin, "Kötü bir ayrılık yaşanmadı galiba" sözleri üzerine ise ünlü oyuncu, "Çok şükür her şey yolunda" yanıtını verdi.

8 YILLIK EVLİLİK GEÇTİĞİMİZ AY SONA ERMİŞTİ

Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun, 2018 yılında nikah masasına oturmuş, çift 2020 yılında Marsel adını verdikleri oğullarını kucaklarına almıştı.