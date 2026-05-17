70'lerin efsane şarkıcısı hayatını kaybetti!

1970'li yıllara damgasını vuran rock ve country grubu Dr. Hook'un efsane baş vokalisti Dennis Locorriere, 76 yaşında hayatını kaybetti. ABD'li müzisyenin vefatı, tüm dünyadaki hayranlarını yasa boğdu.

Sanatçının menajerlik şirketi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Locorriere, 16 Mayıs 2026 tarihinde, uzun süredir mücadele ettiği böbrek hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.

Son anlarında ailesinin ve sevdiklerinin yanında olduğu belirtilen efsane şarkıcı için menajeri şu ifadeleri kullandı:

"Dennis, hastalığı boyunca olağanüstü bir güç, onur ve direnç sergiledi. Sıcaklığı, sevgisi ve çevresinde bıraktığı kalıcı etkiyle her zaman hatırlanacaktır."

New Jersey doğumlu olan ancak hayatının son 24 yılını İngiltere'de geçiren Locorriere, müzik yolculuğuna 1971 yılında başladı. Ray Sawyer ile birlikte kurduğu Dr. Hook & The Medicine Show grubu, onu kısa sürede üne kavuşturdu.

DEV İSİMLERİN ŞARKI YAZARIYDI

Grubun dağılmasının ardından solo çalışmalarına hız kesmeden devam eden sanatçı, altmış yıla yaklaşan kariyeri boyunca 18'den fazla albüme imza attı.

60'tan fazla altın ve platin plak ödülü kazanan sanatçı, 42'den fazla ülkede listelerde bir numaraya yükseldi.

Sadece yorumculuğuyla değil, güçlü kalemiyle de tanınan Locorriere’in yazdığı şarkılar; Bob Dylan, Willie Nelson ve Olivia Newton-John gibi müzik tarihinin büyük figürleri tarafından seslendirildi.