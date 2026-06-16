40 gün önce kızını kaybetmişti: Yeşilçam oyuncusu vefat etti

Yeşilçam oyuncusu ve hayvan hakları savunucusu, kamuoyunda ‘Panter Emel’ olarak tanınan Emel Yıldız 85 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi oyuncu Tuna Arman sosyal medya hesabından duyurdu.

Vefat haberi sanat dünyasında ve hayranları arasında büyük üzüntü yarattı.

40 GÜN ÖNCE KIZINI KAYBETMİŞTİ

Tuna Arman yaptığı paylaşımda, Emel Yıldız’ın yakın zamanda büyük bir acı yaşadığını belirterek, "40 gün önce kızını kaybetmişti... Emel'i yarın Fatih Camii'nden uğurlayacağız" ifadelerini kullandı.

Yıldız'ın cenazesi, yarın Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

EMEL YILDIZ KİMDİR?

1941 yılında dünyaya gelen Emel Yıldız, Türk sinemasının tanınan isimlerinden biri olarak uzun yıllar Yeşilçam'daki önemli yapımlarda rol aldı. Sinemada canlandırdığı güçlü karakterler ve sergilediği başarılı oyunculuk tarzıyla dikkat çeken sanatçı, zamanla adıyla özdeşleşen "Panter Emel" lakabıyla geniş bir kitle tarafından tanındı.

Kariyeri boyunca sadece oyunculukla sınırlı kalmayan Yıldız, aynı zamanda köşe yazarlığı da yaptı. Medya ve sinema dünyasındaki aktif duruşunun yanı sıra, özellikle hayvan hakları konusundaki mücadelesi ve çalışmalarıyla kamuoyunun hafızasında yer edindi.

Uzun yıllar sinemaya ve toplumsal konulara emek veren Emel Yıldız, Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yer alıyor.