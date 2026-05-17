394 milyonluk ev krizi! Eski eşler arasında ipler gerildi

Haziran 2022’de yollarını ayıran İngiliz model Christine McGuinness ve komedyen Paddy McGuinness’ın, evlerinin satışı yüzünden karşı karşıya geldiği iddia edildi. İngiltere’nin Cheshire bölgesindeki lüks malikane için 6.5 milyon sterlinlik fiyat (394 milyon lira) biçildi.

İngiliz basınına konuşan çifte yakın bir kaynak, evin yüksek fiyatla satışa çıkarılmasının arkasında Paddy McGuinness’ın olduğunu öne sürdü. Kaynağa göre Christine, artık hayatına devam etmek isterken Paddy’nin evi satmak istemediği belirtildi.

"Christine artık gerçekten bıkmış durumda. Hayatına devam etmek istiyor ama ev bu kadar yüksek bir fiyata satışta olduğu için Paddy’nin bunu istemediği düşünülüyor." ifadeleri kullanıldı.

İddiaya göre Paddy’nin daha küçük bir eve taşınmak istemediği ve bu nedenle satış sürecini zorlaştırdığı konuşuluyor.

AYNI EVDE YAŞAMAYA DEVAM EDİYORLAR

Ünlü çift, ayrılmış olmalarına rağmen üç çocuklarıyla birlikte aynı evde yaşamayı sürdürüyor. Çift, 2020 yılında satın aldığı malikane için yaklaşık 2.1 milyon sterlin ödemişti.