130 kilodan 57 kiloya düşmüştü: Işın Karaca o eleştirilere ateş püskürdü!

73 kilo veren Işın Karaca’nın son hali sevenlerinin dikkatinden kaçmadı. 130 kg’dan 73 kiloya düşen ünlü şarkıcı bu kez sadece verdiği kilolarla değil yenilediği imajı ve sahne kostümleri ile de sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Seslendirdiği parçalarla Türk müziğinin güçlü seslerinden biri olarak geniş bir hayran kütlesine ulaşan Işın Karaca, kilo verme sürecinin ardından sıklıkla söz ettiriyor.

Sahnede tercih ettiği iddialı kostümler nedeniyle sosyal medya paylaşımları yorum yağmuruna tutulan ünlü sanatçı, 130 kilodan 57 kiloya kadar düşmesinin ardından hızlı bir imaj değişikliği sürecine girdi. Karaca değişen sahne kıyafetleri ve fiziği nedeniyle yeniden gündem oldu. Ünlü şarkıcının paylaştığı son fotoğrafın altına değişen imajınilgili çok sayıda yorum geldi. Sosyal medya kullanıcılarından bazıları Karaca’nın imaj değişikliğini, “Bu imaj neden” , “ Çok kötü olmuş” ,” Buna gerek var mıydı?” gibi sert sözlerle eleştirirken, bazı hayranları da ünlü sanatçının imajına yönelik, “Çok iyi görüyor”, “Güzel bir değişim” gibi pozitif yorumlar yaptı.

''HEPİNİZ ÇOK GÜZELSİNİZ YA, ALLAH AFETSİN"

Işın Karaca kendisine gelen negatif ve yorumlara sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabından eleştirilere cevap veren ünlü sanatçı şu ifadeleri kullandı:



"Kötü yorum yazan bazı hesaplara girip baktım da...

Hepiniz çok güzelsiniz ya, Allah afetsin"