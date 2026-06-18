Sinema biletlerinde yeni dönem başladı: İndirim oranları yeniden belirlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sinema salonlarındaki bilet satış politikalarını ve indirim oranlarını yeniden şekillendiren yönetmeliği Resmî Gazete'de yayımlandı. "Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile birlikte sinema sektöründe yeni kurallar devreye girdi.

ÖĞRENCİ, ENGELLİ VE GAZİ BİLETLERİNE YENİ SINIR

Yeni düzenlemeyle birlikte indirimli bilet türlerine uygulanabilecek en yüksek indirim oranları yasal olarak netleştirildi. Buna göre belirli yaşın üzerindeki vatandaşlar, kamu meslek grubu mensupları, halk günü etkinlikleri ve öğrenciler için satılan biletlerde tam bilet fiyatı üzerinden yüzde 40'a kadar indirim uygulanabilecek. Engelliler, şehit yakınları, gaziler, sabah seansları ile kurum ve izleyici özel biletlerinde ise bu indirim oranı yüzde 50'ye kadar yükselebilecek. Ayrıca dijital dönüşümü desteklemek amacıyla internet üzerinden satılan biletlerde, diğer tüm indirimlere ek olarak yüzde 10'a kadar ilave bir indirim daha yapılabilecek.



FİLM ÖZEL BİLETİ İLE YÜZDE 70 İNDİRİM FIRSATI

Yönetmelikte öne çıkan en önemli yeniliklerden biri de film özel bileti tanımı oldu. Film yapımcısı ile diğer gerçek veya tüzel kişiler arasında yapılan sözleşmeler kapsamında satılacak bu biletlerde, sinema salonu işletmecisinin belirlediği tam bilet fiyatı üzerinden yüzde 70'i aşmayan oranda indirim yapılabilecek. Bu kapsamda biletler sabit fiyatla da satışa sunulabilecek. Söz konusu biletlerde uygulanacak indirim oranları ve sabit fiyatlar, sinema salonu işletmecisi ile filmin yapımcısı veya dağıtımcısı arasında imzalanacak sözleşmelerle yasal bir zemine oturtulacak.



VERİLER BAKANLIĞA BİLDİRİLECEK VE TÜM ÜLKEDE GEÇERLI OLACAK

Sektördeki şeffaflığı artırmak adına satılan biletlere ilişkin bilgilerin Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirilmesi zorunlu hale getirildi. Bu bildirimler, Bakanlığın yetkilendireceği sinema salonu işletmecisi dernekleri ve yapımcı meslek birliklerinin sağlayacağı dijital altyapı üzerinden gerçekleştirilecek. Yeni yönetmelik kapsamında uygulanacak izleyici özel bileti ve film özel bileti indirimleri, ülke genelinde faaliyet gösteren ve bu sisteme katılan tüm sinema salonlarında geçerli olacak. Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte hemen yürürlüğe giren yönetmeliğin hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütecek.