Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın efsane filmi yeniden çekilecek: Oyuncu arayışı başladı
Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın efsane filmi Hasip ile Nasip, yeniden beyazperdeye taşınacak. Çekimleri ağustos ayında başlayacak film için oyuncu arayışları da başladı.
Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alan "Hasip ile Nasip", yıllar sonra yeniden beyazperdeye taşınıyor. Yeşilçam'ın efsane isimleri Zeki Alasya ve Metin Akpınar ile hafızalara kazınan film, modern bir uyarlamayla 2026 yılında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Yapım hakları alınan filmin senaryo çalışmaları sürerken, Hasip ve Nasip karakterlerine hayat verecek yeni oyuncuların kim olacağı şimdiden merak konusu oldu.
Türk sinemasının en sevilen ikililerinden birinin mirasını devralacak isimler için görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.
OYUNCU KADROSU İÇİN GERİ SAYIM
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu ay içerisinde oyuncu kadrosunun büyük ölçüde netleşmesi beklenirken, kadın başrol karakteri için de dikkat çeken bir isimle görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.
Daha önce "Nasipse Olur", "C Takımı" serisi, "Sil Baştan Kaynanam", "Veda Partisi", "Oflu Hoca 6" ve "Sevince" gibi projelere imza atan yapımcı Vahdet Erdoğan, yeni uyarlama için büyük heyecan duyduklarını söyledi.
"TÜRK SİNEMASININ EN DEĞERLİ MİRASLARINDAN BİRİ"
Yapımcı Vahdet Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Türk sinemasının seyircisiyle bağını güçlendirecek projeler üretmeye devam ediyoruz. Hasip ile Nasip bizim için yalnızca bir film değil, Türk sinemasının en değerli miraslarından biri. Ağustos ayında çekimlere başlamayı hedefliyoruz. Zeki Alasya ve Metin Akpınar’ın bıraktığı büyük mirasın farkındayız. Bu nedenle oyuncu seçimlerinde son derece hassas davranıyor, karakterlerin ruhunu yaşatabilecek isimlerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz."