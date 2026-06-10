Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla doğup büyüdüğü evi takipçilerine gösterdi. Edirne'nin Havsa ilçesinde bulunan ve yılların etkisiyle harabeye dönen evini görüntüleyen ünlü şarkıcı, baba yadigarı evi yeniden inşa etmek istediğini açıkladı.

57 yaşındaki şarkıcı, paylaştığı videoda hayat hikayesinin başladığı noktayı takipçileriyle buluşturdu. 1968 yılında dünyaya geldiği evin bugün büyük ölçüde yıkıldığını belirten Rafet El Roman, yıllar sonra aynı yerde bulunmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.

Annesi ve babasından kendisine kalan yaklaşık 3-4 dönümlük arsa üzerindeki evin zamanla harabeye döndüğünü söyledi.

EVİ YENİDEN YAPTIRACAK

Rafet El Roman paylaşımında, evi hatırladığı orijinal haline sadık kalarak yeniden inşa etmeyi planladığını açıkladı.

Ünlü şarkıcı, "Ben 1968 yılında bu evde doğdum. Hatırladığım kadarıyla burada bir oda daha vardı. Yıllar geçti ve her şey büyük ölçüde yıkıldı. Burası annem ve babamdan bana yadigar bir arsa" ifadelerini kullandı.

SEVENLERİNE KAPISINI AÇACAK

Yeni yapılacak evin sadece kendisi için değil, sevenleri için de özel bir yer olmasını istediğini belirten Rafet El Roman, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ünlü şarkıcı, "Bu evi, hatırladığım kadarıyla orijinal haline uygun şekilde yeniden inşa etmek istiyorum. Beni seven ve hatırlayan sizler, buralardan geçerken mutlaka uğrayın çünkü sevenlerime kapım her zaman açık olacak" dedi.