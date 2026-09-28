YENİ Parti'den Deniz Göktaş tepkisi: Sanatçılara gözdağı vermekten başka bir şey değil

İstanbul 14’üncü Asliye Ceza Mahkemesi, komedyen Deniz Göktaş hakkında, “suçu ve suçluyu övme” suçundan beraat, “cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verdi. “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan ise 7 ay 15 gün hapis cezası alan Göktaş'ın, hükümle birlikte tahliyesine karar verildi.

Duruşmayı Çağlayan Adliyesi’nde takip eden YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, kararın ardından şunları söyledi:

“Komedyen Deniz Göktaş ile ilgili duruşma biraz önce sona erdi. Üç ayrı suçlama vardı. Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 11 ay 20 gün ceza aldı. Suç ve suçluyu övme suçundan beraat etti. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan ise suç vasfını değiştirdi hakim, halkın dini duygularını alenen aşağılama suçundan 7 ay 15 gün ceza aldı. Aldığı cezalar dikkate alınarak da tahliyesine karar verildi. Tabii bu suçlarla ilgili olarak yargılama istinafta ve daha sonra düşünce suçu olduğu için de Yargıtay’da devam edecek. Kendisi bugün gün içerisinde tahliye edilecek.

Tam 88 gündür cezaevindeydi. Tamamen hukuka aykırı bir biçimde gözaltına alındı, tutuklandı ve kötü koşullarda kaldı. Aldığı cezaların ben hem istinaf aşamasında hem de Yargıtay aşamasında bozulacağından eminim. Ama 88 gün boyunca tutuklu kalmasının ve bu cezaların nedeni, sonuçta başka komedyenlere, sanatçılara gözdağı vermekten başka bir şey değil. Bunu kendisi de duruşma sırasında çok iyi bir şekilde ifade etti" (ANKA)