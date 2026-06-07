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Ünlü kuruyemiş devinde gıda boyası çıktı! Bakanlık açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık listesine göre, kuruyemiş devi Makbul'de satılan bazı sirke ürünlerinde gıda boyası tespit edildi.

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Ünlü kuruyemiş devinde gıda boyası çıktı! Bakanlık açıkladı
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Türkiye genelinde yürütülen denetimlerin ardından kapsamlı bir liste yayımlayan Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş ürün sattığı belirlenen firmaları kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor.

Türkiye genelinde şubeleri bulunan kuruyemiş zinciri Makbul de listeye eklendi. Limon, sarımsak ve zencefilli bal ve alıç sirkesinde gıda boyası kullanıldığı tespit edildi. Listede yer alan bilgilere göre, Ankara Yenimahalle merkezli bir firmanın ürettiği çok sayıda sirke çeşidinde de gıda boyası kullanıldığı tespit edildi.

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MAKBUL'DE LİSTEDE YER ALDI

Denetim sonuçlarına göre Pelmur Gıda Kozmetik İnşaat Turizm Tekstil Temizlik Bilgisayar İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Makbul'de satılan bazı sirke ürünlerinde "gıda boyası tespiti" yapıldı.

makbul

Listede yer alan ürünler arasında şu çeşitler bulunuyor:

Gül sirkesi
Ananas sirkesi
Nar sirkesi
Limon, sarımsak ve zencefilli bal sirkesi
Enginar sirkesi
Alıç sirkesi
Elma sirkesi

bakanlık

TÜKETİCİLERE UYARI

Uzmanlar, tüketicilerin gıda alışverişlerinde ürün etiketlerini dikkatle incelemeleri ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı taklit ve tağşiş listelerini takip etmeleri gerektiğini belirtiyor. Özellikle doğal olduğu belirtilen sirke ürünlerinde renklendirici kullanımı, ürünün içeriği ve güvenilirliği konusunda soru işaretleri oluşturabiliyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Güvenliği
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