Uçakta herkesin içinde tuvaletini yaptı! Hostesin engel olmaya çalıştığı anlar kamerada
İstanbul-Malatya seferini gerçekleştiren THY uçağında, iniş öncesi güvenlik prosedürleri kapsamında tuvaleti kullanmasına izin verilmeyen bir yolcunun, kabin içinde tuvaletini yaptığı öne sürüldü.
Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Malatya uçuşunda, uçakta iniş öncesinde yaşanan bir olay, kabin ekibinin kısa süreli gerginlik yaşamasına neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, uçak Malatya Havalimanı’na iniş için alçalmaya başladığı sırada emniyet prosedürleri kapsamında yolculardan kemerlerini bağlamaları ve koltuklarından kalkmamaları istendi.
KABİN EKİBİ TARAFINDAN UYARILDI
Bu sırada tuvaleti kullanmak isteyen kadın bir yolcu, uçuş ekibi tarafından iniş hazırlıklarının başladığı gerekçesiyle kabin ekibi tarafından uyarıldı.
HERKESİN İÇİNDE TUVALETİNİ YAPTI
Hava Sosyal Medya'da yer alan bilgilere göre, Güvenlik kuralları gereği yolcunun tuvaleti kullanmasına izin verilmediği öğrenildi. Yolcunun daha sonra kabin içinde herkesin içinde tuvaletini yaptığı öne sürüldü. Hostesin engel olmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.
Olay sonrası uçakta kısa süreli bir şaşkınlık ve gerginlik yaşanırken, kabin ekibinin duruma müdahale ederek kontrolü sağladığı öğrenildi.