Tokat'ta taşkın alarmı! Tarım alanlarını su bastı

Son dönemde artan yağışlar ve barajlardan su tahliyesinin etkisiyle Kelkit Çayı taştı.

Tepekışla köyünde su altında kalan tarım arazileri zarar gördü.

EVLER VE BAHÇELER SULAR ALTINDA KALDI

Dere yatağına yakın bölgelere yapılan evler ve bazı evlerin bahçeleri de su altında kaldı.

Su altındaki tarım alanları dron ile görüntülendi. (AA)

TOKAT İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Diğer yandan Tokat Valiliği, resmi sanal medya hesabından yağış duyurusu yaptı. Açıklamada, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilerek, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Yetkililer, vatandaşların resmi kurumlar tarafından yapılacak uyarıları takip etmeleri gerektiğini de vurguladı. (DHA)