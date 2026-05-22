Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kentte etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle bazı okullarda 22 Mayıs Cuma günü öğleden sonra eğitim-öğretime ara verildiğini açıkladı.

Tokat'ta etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle bazı okullarda eğitim-öğretime ara verildi. Konu hakkında, Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, kentte etkili olan kuvvetli yağışın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı önlem amacıyla merkezde bulunan bazı okullarda 22 Mayıs Cuma günü öğleden sonra eğitim-öğretime ara verildiği bildirildi.

EĞİTİME ARA VERİLEN OKULLAR

İşte eğitim-öğretime ara verilen okulların listesi:

  • Ali Osman Tepe Kardeşler İlkokulu
  • Ali Tepe Topçubağı İlkokulu
  • Ali Tepe Topçubağı Ortaokulu
  • Cumhuriyet İlkokulu
  • Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
  • Gazi Paşa İlkokulu
  • Gazi Paşa Anaokulu
  • İbn-i Kemal İlkokulu
  • Şehit Mustafa Çalışgan İlkokulu
  • TOBB Şehit İbrahim Doğan Ortaokulu (DHA)
