Tokat'ta bazı okullarda eğitime ara verildi
Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kentte etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle bazı okullarda 22 Mayıs Cuma günü öğleden sonra eğitim-öğretime ara verildiğini açıkladı.
Tokat'ta etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle bazı okullarda eğitim-öğretime ara verildi.
Yapılan açıklamada, kentte etkili olan kuvvetli yağışın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı önlem amacıyla merkezde bulunan bazı okullarda 22 Mayıs Cuma günü öğleden sonra eğitim-öğretime ara verildiği bildirildi.
EĞİTİME ARA VERİLEN OKULLAR
İşte eğitim-öğretime ara verilen okulların listesi:
- Ali Osman Tepe Kardeşler İlkokulu
- Ali Tepe Topçubağı İlkokulu
- Ali Tepe Topçubağı Ortaokulu
- Cumhuriyet İlkokulu
- Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- Gazi Paşa İlkokulu
- Gazi Paşa Anaokulu
- İbn-i Kemal İlkokulu
- Şehit Mustafa Çalışgan İlkokulu
- TOBB Şehit İbrahim Doğan Ortaokulu (DHA)
