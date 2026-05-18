Tokat’ta tarım arazilerini ve evleri su bastı: 70 ev boşaltıldı!

Tokat’ın Erbaa ilçesinde son günlerde sağanak yağışlar etkili oldu. Tepekışla HES ve Kılıçkaya HES’in dolu savaklarından bırakılan sularla birlikte Kelkit Çayı'nın debisi yükseldi.

EVLER VE TARIM ARAZİLERİ SU ALTINDA KALDI

Çayın debisinin hızla yükselmesiyle birlikte, ney yatağına yakın konumda bulunan Tepekışla köyü , taşkından en çok etkilenen bölge oldu. Köydeki çok sayıda tarım arazisi suyla dolarken, çay kenarında yer alan evleri de su bastı.

Yaşanan su baskını nedeniyle ekili alanlarda hasar meydana geldi.

KESME ÇİÇEK SERALARI TEHDİT ALTINDA

Taşkın, ilçe merkezinde bulunan Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden Yeni Mahalle'deki kesme çiçek seralarına da sıçradı. Toplam 530 dönümlük bir alana yayılan çiçek seralarından biri sular altında kalırken, taşkının diğer seralara yayılmaması için bölgede adeta zamanla yarışıldı.

"70 EVİ TAHLİYE ETTİK"

Köyde 70 evi boşalttıklarını ifade eden Tepekışla Köyü Muhtarı Duran Şahin, şu ifadeleri kullandı:

Birkaç gündür devam eden yağışlardan dolayı. Yukarıdaki barajların kapakları açıldı. Köyümüzü ve köyümüzün ekili arazilerini su bastı. 70 tane evi tahliye ettik. Şu anda devam ediyor ırmağın taşkını. Yaya köprümüz de uçtu. Genellikle buğday, arpa, narince bağımız var.

"BÖLGE BOŞ TUTULMAYA ÇALIŞILIYOR"

Seralar bölgesinde önlemler alındığını ifade eden Erbaa Süs Bitkileri Üreticileri Birliği Başkanı Ömer Demir, şu ifadeleri kullandı: