TDK, anma videosuna Nurullah Ataç diye ABD'li ünlü şairi koydu

Halktv.com.tr - Özel Haber

Türk dilinin sadeleşmesi ve öz Türkçe akımının öncülerinden olan ünlü eleştirmen ve deneme yazarı Nurullah Ataç'ın vefat yıl dönümü için anma mesajı yayımlayan Türk Dil Kurumu (TDK), kurumsal sosyal medya hesabında akılalmaz bir görsel hataya imza attı.

NOBEL ÖDÜLLÜ ŞAİRİ KULLANDILAR

Kurum, Türk edebiyatı yazarlarından Ataç'ı anmak amacıyla yazarın hayatına ilişkin bir video hazırladı. Daha videonun girişinde Nurullah Ataç fotoğrafı yerine dünyaca ünlü Amerikalı-İngiliz şair ve oyun yazarı T.S. Eliot'ın (Thomas Stearns Eliot) fotoğrafını kullandı.

NURULLAH ATAÇ DEDİLER, T.S. ELIOT’I PAYLAŞTILAR

Türk Dil Kurumu’nun resmi X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden 17 Mayıs tarihinde yapılan paylaşıma, "Türk edebiyatının önemli isimlerinden, eleştirmen ve deneme yazarı Nurullah Ataç’ı vefatının 69. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz" notu düşüldü.

Ancak bu anma metninin ekinde yer alan video üzerinde büyük harflerle "NURULLAH ATAÇ (1898-1957)" yazmasına rağmen, arka planda yer alan siyah-beyaz portre fotoğrafının modernizmin en önemli şairlerinden biri kabul edilen ve 1948 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan T. S. Eliot'a ait olduğu anlaşıldı.

10 GÜN GEÇTİ AMA FARK EDİLMEDİ

Daha da vahim olan, kurum tarafından bu hatanın halen fark edilmemiş olması. Bazı kullanıcılar TDK'yı etiketleyip uyarırken, kurumda yeterliliği olmayan kişilerin çalıştırıldığı eleştirileri de beraberinde geldi.