Sürücüler tekme tokat birbirine girdi! Yumruklar havada uçuştu

İstanbul Sultangazi'de iki araç sürücüsünün arasında yol verme sebebinden tartışma çıktı. Sürücüler arasındaki tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü. Olay sırasında sürücülerin tekme ve yumruklarla ettiği kavga cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Dün öğle saatlerinde Merkez Habibler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde gerçekleşen olayda, alınan bilgilere göre iki sürücü arasında yol verme sebebiyle tartışma yaşandı.

Çıkan tartışmanın ardından hafif ticari şoför aracından inerek diğer otomobil sürücüsünün aracına gitti. Taraflar arasında çıkan tartışmanın devam ettiği sırada otomobil sürücüsü de aracından inerek çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

TEKME VE YUMRUKLARLA SALDIRDI

Ardından otomobil sürücüsü, hafif ticari aracın şoförüne tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. O dakikalar, yoldan geçen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Öte yandan kavga anlarını kaydeden kişi hafif ticari araç sürücüsüne yönelerek, “İnme arabadan, inme haksızsın" diye seslendi. Yol üzerindeki kavga çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırıldı. (DHA)