Çocuk kavgası yetişkin kavgasına dönüştü: 1 yaralı 3 gözaltı

İstanbul Avcılar'da çocukların arasında kavga çıkmasının ardından çıkan kavgaya büyükler de dahil oldu. Olayda 1 kişi bıçaklanarak yaralandı. 3 şüpheli ise kaçarken Büyükçekmece’de yakalandı, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇOCUKLARIN KAVGASINA BÜYÜKLER DE KATILDI

1 Haziran Pazartesi günü saat 17.00 sularında gerçekleşen olay, Cihangir Mahallesi Ormanlı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre çocukların arasında başlayan tartışmaya kısa süre içinde yakın büyükleri de dahil oldu. Kavga sırasında Y.E.Ş adlı kişi 3 kişinin saldırısına uğradı, Y.E.Ş., sol bacağından 4 bıçak darbesi alarak yaralandı.

Yaşanan olaydan sonra Y.E.Ş. ile kaçan şüphelilerin arasında daha önce yaşanmış bir alacak verecek meselesi olduğu belirtildi. Olayın ardından ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırı sırasında yaralanan Y.E.Ş. sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Y.E.Ş'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLER GİZLENİRKEN YAKALANDI

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, olay yerinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda, 45 yaşındaki O.Ş.'nin 4 suç kaydı, 18 yaşındaki E.Ş.'nin 6 suç kaydı, ve 17 yaşındaki C.Ş.'nin ise 2 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Ekipler şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Şüphelilerin kaçma ihtimali olabileceği yerler tek tek kontrol edildikten sonra saha ve istihbari çalışmaların ardından şüpheliler, Büyükçekmece'de gizlendikleri yerde yakalandı. Öte yandan bu adrese geldikleri araç içinde de olay sırasında kullandıkları öne sürülen iki bıçağa el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)