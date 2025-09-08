Son Dakika | İzmir'de iki polisi şehit eden saldırgan öldü

Yayınlanma:
Son dakika haberi... İzmir Balçova'da polis karakoluna saldırıp iki polisi şehit eden 16 yaşındaki saldırgan hastanede öldü.

İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Saldırıda iki polis şehit oldu, ikisi polis altı kişi yaralandı. 16 yaşında olduğu öğrenilen saldırganın yaralı yakalandığı bildirildi.

Saldırıda kapıda duran polis memuru Hasan Akın şehit oldu. Silah seslerini duyan Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir, silah sesleri üzerine aşağı inince açılan ateşte şehit oldu. Saldırıda ikisi polis, altı kişi de yaralandı.

SALDIRGAN HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki saldırganın hayatını kaybettiği bildirildi.

İzmir'deki karakol saldırısında IŞİD şüphesiİzmir'deki karakol saldırısında IŞİD şüphesi

Karakol saldırısıyla ilgili siyasilerden ardı ardına açıklamalarKarakol saldırısıyla ilgili siyasilerden ardı ardına açıklamalar

Karakol saldırısına geniş çaplı soruşturma: 8 savcı görevlendirildiKarakol saldırısına geniş çaplı soruşturma: 8 savcı görevlendirildi

İzmir'de karakola silahlı saldırı: Görüntüler ortaya çıktı!İzmir'de karakola silahlı saldırı: Görüntüler ortaya çıktı!

Ali Yerlikaya'dan İzmir'deki saldırı sonrası ilk açıklamaAli Yerlikaya'dan İzmir'deki saldırı sonrası ilk açıklama

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

