Karakol saldırısıyla ilgili siyasilerden ardı ardına açıklamalar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, 16 yaşındaki E.B. isimli şüpheli tarafından gerçekleştirilen menfur saldırıda, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın şehit oldu. Saldırıda Polis Memuru Ömer Amilağ ağır, Polis Memuru Murat Dağlı ise hafif şekilde yaralandı. Bakan Yerlikaya, şüphelinin yakalandığını ve olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

ADALET BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA: 8 SAVCILIK ÖZEL EKİP KURULDU

Saldırının hemen ardından adli makamlar da harekete geçti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıyı lanetlediğini belirterek, "Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet başsavcıvekili ve 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm boyutlarıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir" bilgisini paylaştı.

KINAMA MESAJLARI

İktidar ve muhalefet partilerinin liderleri ve sözcüleri, art arda yaptıkları açıklamalarla terörü lanetledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "menfur saldırıda şehit olan polislere rahmet" dilerken, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "İzmir’de polislerimize yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Kahraman emniyet teşkilatımızın ve milletimizin başı sağ olsun" dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da şehit polislerin isimlerini anarak taziye mesajı yayımladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Şehit olan iki kahraman polisimize Allah’tan rahmet, yaralı polisimize acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullanırken, saldırının yaşandığı kentin Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise "Acımız çok büyük, çok üzgünüz, başımız sağ olsun" diyerek üzüntüsünü paylaştı.

MHP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aziz milletimizin başı sağ olsun" denilirken, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da şehitlere rahmet diledi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da saldırıyı kınayan ve başsağlığı dileyen mesajlar yayımladı.

"GÜVENLİK ZAFİYETİ" VE "KARANLIK AMAÇ" VURGUSU

CHP İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, saldırının "iktidarın yıllardır dile getirdikleri güvenlik zafiyetlerini görmezden gelmesinin acı bir sonucu" olduğunu savundu. Bakan, "Sorumlular yalnızca saldırgan değil, bu güvenlik zafiyetine göz yuman siyasi iradedir" diyerek siyasi sorumluluğa işaret etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise saldırının arkasında "sinsi ve karanlık bir oyun" olabileceğini ima ederek, "Bu menfur saldırı tüm yönleriyle araştırılmalı, arkasındaki karanlık amaç aydınlatılmalı, suçlular yargı önünde en ağır şekilde hesap vermelidir" çağrısında bulundu.