İzmir'deki karakol saldırısında IŞİD şüphesi

İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Saldırıda iki polis şehit oldu, ikisi polis altı kişi yaralandı. 16 yaşında olduğu öğrenilen saldırganın yaralı yakalandığı bildirildi.

Saldırıda kapıda duran polis memuru Hasan Akın şehit oldu. Silah seslerini duyan Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir, silah sesleri üzerine aşağı inince açılan ateşte şehit oldu. Saldırıda ikisi polis, altı kişi de yaralandı.

SALDIRIDA 'IŞİD' ŞÜPHESİ

16 yaşında olduğu iddia edilen saldırganın vurulduktan sonra tekbir getirdiği görüntüler ortaya çıktı. Saldırgana ait olduğu iddia edilen bir sosyal medya hesabında ise, "Birazdan istişhad yapacağım ve şehid olacağım inşallah" ifadeleri yer aldı.

Saldırgana ait olduğu iddia edilen sosyal medya hesabından yapılan paylaşım bu şekilde:

