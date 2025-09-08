Karakol saldırısına geniş çaplı soruşturma: 8 savcı görevlendirildi

Karakol saldırısına geniş çaplı soruşturma: 8 savcı görevlendirildi
Yayınlanma:
2 emniyet mensubunun şehit olduğu Balçova'daki saldırının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmanın çok yönlü yürütüldüğünü açıkladı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili 2 başsavcıvekili ve 6 savcı görevlendirdi.

İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi'ne bu sabah saatlerinde pompalı tüfekle düzenlenen silahlı saldırıda 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın şehit oldu, biri polis memuru olmak üzere altı kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen 16 yaşındaki şüpheli, olay sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıyla ilgili 8 savcının görevlendirildiği çok yönlü bir adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde polis merkezine gelen 16 yaşındaki şüpheli, babasına ait olduğu iddia edilen pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ilk ateşte, binanın girişinde görevli Polis Memuru Hasan Akın olay yerinde şehit düştü. Silah sesleri üzerine durumu kontrol etmek için alt kata inen 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir de zanlının ateşine hedef olarak şehit oldu. Saldırı sırasında yaralanan 6 kişi, çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yakalanan şüphelinin ilk belirlemelere göre, bir süre önce işlediği bir suçtan dolayı aynı polis merkezinde gözaltına alındığı ve bu sırada kendisine kötü muamelede bulunulduğunu öne sürerek saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi. Şüphelinin olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de incelemeye alındı.

BAKAN TUNÇ: 2 CUMHURİYET BAŞSAVCIVEKİLİ VE 6 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLMİŞTİR

Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, menfur saldırıyı lanetlediğini belirtti. Bakan Tunç, "Saldırıda şehit olan polislerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın derhal harekete geçtiğini bildiren Tunç, "Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet başsavcıvekili ve 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm boyutlarıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir" bilgisini paylaştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Türkiye
Tapu davası açıldığında doğan 68 yaşına geldi: 100 mirasçıya pay edildi
Tapu davası açıldığında doğan 68 yaşına geldi: 100 mirasçıya pay edildi
Marmaris’te dehşet anları: Silahlı kavgada 2 yaralı
Marmaris’te dehşet anları: Silahlı kavgada 2 yaralı
Son Dakika | İzmir'de iki polisi şehit eden saldırgan öldü
Son Dakika | İzmir'de iki polisi şehit eden saldırgan öldü