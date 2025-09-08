Karakol saldırısına geniş çaplı soruşturma: 8 savcı görevlendirildi

İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi'ne bu sabah saatlerinde pompalı tüfekle düzenlenen silahlı saldırıda 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın şehit oldu, biri polis memuru olmak üzere altı kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen 16 yaşındaki şüpheli, olay sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıyla ilgili 8 savcının görevlendirildiği çok yönlü bir adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde polis merkezine gelen 16 yaşındaki şüpheli, babasına ait olduğu iddia edilen pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ilk ateşte, binanın girişinde görevli Polis Memuru Hasan Akın olay yerinde şehit düştü. Silah sesleri üzerine durumu kontrol etmek için alt kata inen 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir de zanlının ateşine hedef olarak şehit oldu. Saldırı sırasında yaralanan 6 kişi, çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yakalanan şüphelinin ilk belirlemelere göre, bir süre önce işlediği bir suçtan dolayı aynı polis merkezinde gözaltına alındığı ve bu sırada kendisine kötü muamelede bulunulduğunu öne sürerek saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi. Şüphelinin olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de incelemeye alındı.

BAKAN TUNÇ: 2 CUMHURİYET BAŞSAVCIVEKİLİ VE 6 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLMİŞTİR

Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, menfur saldırıyı lanetlediğini belirtti. Bakan Tunç, "Saldırıda şehit olan polislerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın derhal harekete geçtiğini bildiren Tunç, "Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet başsavcıvekili ve 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm boyutlarıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir" bilgisini paylaştı.