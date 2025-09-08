İzmir'de karakola silahlı saldırı: Görüntüler ortaya çıktı!

İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Saldırıda iki polis şehit oldu, altı kişi yaralandı. 16 yaşında olduğu öğrenilen saldırganın yakalandığı bildirildi.

Halk TV Ege Temsilcisi Mustafa Akbaş saldırıya ilişkin, "Sabah erken saatlerde oldu. İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi'ne bir silahlı saldırı düzenlendi. Bu saldırıda iki polis şehit olurken bir polis de ağır yaralandı. Saldırının ise 16 yaşındaki maskeli bir çocuk tarafından gerçekleştirildiği iddiaları var. Pompalı tüfekle yapıldığı saldırının iddiaları gündemde. Olayda 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın'ın şehit düştüğü bilgisi ulaştı" ifadelerini kullandı.

KENDİSİNE KÖTÜ DAVRANILDIĞI İÇİN YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ

NTV'de yer alan habere göre, 16 yaşındaki saldırgan, bir süre önce bir suçtan ötürü gözaltına alındı. İddiaya göre Salih İşgören Polis Merkezi'ne götürülen saldırgan, bir süre sonra serbest bırakıldı. Saldırgan kendisine kötü davranıldığını öne sürüp, babasına ait pompalı tüfekle karakola ateş açtı.

İlk ateşte kapıda duran polis memuru Hasan Akın şehit oldu. Silah seslerini duyan Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir, silah sesleri üzerine aşağı inince açılan ateşte şehit oldu. Saldırıda ikisi polis, altı kişi de yaralandı.

"SALDIRGAN BU SOKAKTA OTURUYORDU"

İzmir Valisi Süleyman Elban, olaya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Elban "Burası yoğun bir sokak. Çatışmada 1 vatandaşımız elinden hafif olarak yaralandı. Çok üzgünüz. Polis teşkilatımız ve milletimizin başı sağ olsun. Olayı çok yönlü olarak araştırıyoruz. Katil zanlısı 16 yaşında ve bu sokakta oturan bir kişi. Şu ana kadar bir suç kaydı yok. Herhangi bir uyap kaydı, gözaltı ve ifade kaydı yok. Yolda bol miktarda pompalı tüfek mermileri var. Babasının 10 sene önce aldığı bir pompalı tüfek kullanıldı" ifadelerini kullandı.

SALDIRIDA 'IŞİD' ŞÜPHESİ

16 yaşında olduğu iddia edilen saldırganın vurulduktan sonra tekbir getirdiği görüntüler ortaya çıktı. Saldırgana ait olduğu iddia edilen bir sosyal medya hesabında ise, "Birazdan istişhad yapacağım ve şehid olacağım inşallah" ifadeleri yer aldı.

Saldırgana ait olduğu iddia edilen sosyal medya hesabından yapılan paylaşım bu şekilde:

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Henüz 16 yaşında olduğu iddia edilen saldırganın olay anına dair maskeli ve pompalı tüfekli görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.