Ali Yerlikaya'dan İzmir'deki saldırı sonrası ilk açıklama

İzmir'in Balçova ilçesinde polis karakoluna saldırı düzenlendi. Saldırıda iki polis şehit oldu, altı kişinin ise yaralandığı bildirilirken 16 yaşında olduğu öğrenilen saldırganın yakalandığı bildirildi.

İzmir'de karakola silahlı saldırı: Görüntüler ortaya çıktı!

BAKAN YERLİKAYA: 2 POLİSİMİZ ŞEHİT OLDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yerlikaya, "Milletimizin başı sağ olsun. İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1'inci Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, polis memurumuz Ömer Amilağ ağır olmak üzere polis memurumuz Murat Dağlı hafif yaralanmıştır. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın şüphelisi E.B. (16) yakalanmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" dedi.

BAKAN TUNÇ: 8 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ