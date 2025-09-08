Ali Yerlikaya'dan İzmir'deki saldırı sonrası ilk açıklama

İzmir’in Balçova ilçesinde polis karakoluna düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis şehit olurken, 6 kişi ise yaralandı. Saldırganın yakalandığı bildirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

İzmir'in Balçova ilçesinde polis karakoluna saldırı düzenlendi. Saldırıda iki polis şehit oldu, altı kişinin ise yaralandığı bildirilirken 16 yaşında olduğu öğrenilen saldırganın yakalandığı bildirildi.

BAKAN YERLİKAYA: 2 POLİSİMİZ ŞEHİT OLDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yerlikaya, "Milletimizin başı sağ olsun. İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1'inci Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, polis memurumuz Ömer Amilağ ağır olmak üzere polis memurumuz Murat Dağlı hafif yaralanmıştır. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın şüphelisi E.B. (16) yakalanmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" dedi.

BAKAN TUNÇ: 8 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise "İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı lanetliyorum. Saldırıda şehit olan polislerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet başsavcıvekili ve 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm boyutlarıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

