Ankara'da aranan 1020 kişi yakalandı

Ankara Valiliği, son bir hafta içerisinde kent genel gerçekleştirilen asayiş uygulamalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Öğretmenleri ile alay eden liseliler skandalında yeni gelişme!

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 28 Kasım - 4 Aralık tarihlerinde emniyet ve jandarma ekipleri tarafından kapsamlı çalışma yürütüldü.

Ankara'da 2 kardeşe saldıran pitbullun sahibinden savunma: Köpeğim koruma içgüdüsüyle saldırdı

1020 KİŞİ YAKALANDI

Çalışmalarda, yirmi yıl ve üzeri hapis cezası olan 1, on yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 17, beş ila on yıl arası hapis cezası olan 46, beş yıla kadar hapis cezası bulunan 329 ve ifadeye yönelik aranan 627 şüpheli olmak üzere 1020 kişi yakalandı.