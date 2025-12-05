Ankara'da aranan 1020 kişi yakalandı

Ankara Valiliği, son bir haftada yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 1020 kişinin yakalandığını duyurdu.

Ankara Valiliği, son bir hafta içerisinde kent genel gerçekleştirilen asayiş uygulamalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 28 Kasım - 4 Aralık tarihlerinde emniyet ve jandarma ekipleri tarafından kapsamlı çalışma yürütüldü.

1020 KİŞİ YAKALANDI

Çalışmalarda, yirmi yıl ve üzeri hapis cezası olan 1, on yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 17, beş ila on yıl arası hapis cezası olan 46, beş yıla kadar hapis cezası bulunan 329 ve ifadeye yönelik aranan 627 şüpheli olmak üzere 1020 kişi yakalandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

