Ankara'da 2 kardeşe saldıran pitbullun sahibinden savunma: Köpeğim koruma içgüdüsüyle saldırdı

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Atayurt Mahallesi'nde iki çocuğun yaralandığı pitbull saldırısı sonrası tutuklanan köpeğin sahibi Fatma Tuğçe Özbek Erol’un savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

Erol, ifadesinde köpeğin 7 yıldır kendisiyle birlikte yaşadığını ve 4 yıldır aynı binada oturduklarını söyledi. Olay saatinde kendisinin işte olduğunu, köpeğin evde annesi Ayşe Özbek ile bulunduğunu belirten Erol, annesi ile çocukların annesi Belkız Öztürk’ün apartmanda karşılaşarak tartıştıklarını ileri sürdü. Erol, tartışma sırasında köpeğin koruma içgüdüsüyle aralık olan kapıdan dışarı çıkarak önce Belkız Öztürk’ün üzerine gittiğini, daha sonra da çocuklara saldırdığını iddia etti.

2 kardeşe saldıran pitbull ile ilgili 12 şikayet yapılmış

TUTUKLU ŞÜPHELİDEN KAÇIRMA İTİRAFI

Olayın ardından annesinin haber vermesi üzerine işten çıkıp eve döndüğünü aktaran Erol, ifadesinde köpeği kaçırma iddialarına da açıklık getirdi. Erol, köpeğinin öldürülebileceğinden korkarak hayvanı Kahramankazan’da bulunan evlerine götürdüğünü, ardından da kolluk kuvvetlerine köpeğin yerini söyleyerek barınağa teslim ettiğini belirtti. Erol, çıkarıldığı mahkemece "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanmıştı.

Şüphelinin annesi Ayşe Özbek de ifadesinde, Belkız Öztürk’e çocuklarının gürültü yaptığını ve bu nedenle taşınacaklarını söylediğini, Öztürk’ün de “Siz de evde köpek besliyorsunuz” diyerek üstüne yürüdüğünü ve bu esnada köpeğin içeriden çıkarak çocuklara saldırdığını iddia etti.

Saldırının ardından Efe (1,5) ve Doğa (5) Öztürk kardeşler hastaneye kaldırılmıştı. Doğa taburcu olurken, Efe'nin tedavisi halen sürmektedir. Pitbull cinsi köpek ise Etimesgut Belediyesi ekipleri tarafından barınağa götürüldü.