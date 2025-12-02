2 kardeşe saldıran pitbull ile ilgili 12 şikayet yapılmış

Olayın ardından köpeğin sahibi Fatma Tuğçe Özbek Erol, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklandı. Baba Adem Öztürk tutuklama kararına ilişkin, "Dün ilk defa rahat uyuduk biz" derken, yaralı Efe'nin tedavisi sürüyor.

Ankara’nın Etimesgut ilçesi Atayurt Mahallesi'nde anneleriyle eve girdikleri sırada komşularının beslediği pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Efe ve Doğa Öztürk kardeşler olayına ilişkin şok eden detaylar ortaya çıktı. Saldırıya uğrayan çocuklardan Doğa tedavisinin ardından taburcu olurken, yüzünden yaralanan Efe'nin tedavisi devam ediyor.

Olayın ardından köpeğin sahibi Fatma Tuğçe Özbek Erol, jandarma tarafından yakalanıp çıkarıldığı mahkemece 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklandı. Saldırgan köpek ise Etimesgut Belediyesi ekipleri tarafından el konularak barınağa götürüldü.

JANDARMA TUTANAKLARI ORTAYA ÇIKTI

Tutuklanan Fatma Tuğçe Özbek Erol'un evinde beslediği pitbull cinsi köpek ile ilgili daha önce tam 12 şikayette bulunulduğu ve bazı şikayetlerle ilgili tutanak tutulduğu belirlendi.

Ağustos 2025'te pitbull cinsi köpeğin saldırı girişiminde bulunduğu çocukların babası İ.K.'nın şikayeti üzerine jandarmanın tarafların ve görgü tanıklarının ifadelerini aldığı ortaya çıktı. Tutanakta, İ.K.'nın köpeğin sahibi Fatma Tuğçe Özbek Erol'a yönelik, "Köpeğin bir daha çocuklarıma saldırır ve saldırmaya yeltenir ise kafasını keserim" dediği yer aldı.

Olayla ilgili bilgisine başvurulan bir görgü tanığı olan Y.Ü. ise ifadesinde, sahibinin kadın bir şahıs olduğu için köpeğe gücünün yetmediğini aktararak, "Tuğçe Hanım köpeği ile dışarıya çıktığında bulunduğu alana ve gezdiği yerlere çocuklar yaklaşamamaktadır. Köpek saldırgan ve güçlü bir köpek olduğu için insanlar korkuyorlar. Sahibi bayan bir şahıs olduğu için köpeğe gücü yetmemektedir. Tuğçe Hanımı birkaç kere sürükleyerek çektirirken görmüşlüğüm vardır" ifadelerini kullandı. Bu ifadeler, olayın ihmaller zinciri sonucu yaşandığını gözler önüne serdi.

"DOĞRUDAN ALIP BARINAĞA GÖNDEREMİYORUZ"

Etimesgut Belediyesi'nden yapılan açıklamada, belediyelerin evde beslenen pitbull cinsi köpekleri direkt alıp barınağa gönderemediği belirtildi. Belediyeler, sahipli yasak ırkların tespiti halinde Tarım ve Orman Bakanlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü koordinasyonunda hareket ediyor. Belediye, söz konusu köpeğin bu prosedürler tamamlandıktan sonra barınağa teslim edildiğini ve şu an karantina altında tutulduğunu bildirdi.

Baba Adem Öztürk, köpeğin sahibinin tutuklanmasına ilişkin, "Dün ilk defa rahat uyuduk biz. Bu tutuklanma haberinden sonra rahatladık" dedi. Öztürk, jandarmanın görevini yaptığını, ancak köpeğin yasa dışı ırk olmasına rağmen 2022'deki yasa öncesinde sahiplenildiği için alınamadığını belirterek, sürecin devam etmesini ve kadının bir ay sonra serbest bırakılmamasını istediklerini söyledi.