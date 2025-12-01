2 çocuk yaralanmıştı: Pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Atayurt Mahallesi'nde dün meydana gelen köpek saldırısı, adli süreçle sonuçlandı. Apartmanda ikamet eden Öztürk ailesinin çocukları 5 yaşındaki Doğa ve 1,5 yaşındaki kardeşi Efe'ye komşularına ait pitbull cinsi köpek saldırmıştı. Çocuklar yüz ve göğüs bölgelerinden yaralanarak ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, köpeğin sahibi F.T.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Batı Adliyesi'ne getirilen şüpheli, savcılık ifadesi sonrası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, şüpheli F.T.Ö.'nün "birden fazla kişiyi bilinçli taksirle yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da olaya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, yaşanan saldırıyı anımsatarak, köpeğin sahibinin tutuklandığını doğruladı. Ayrıca saldırgan köpeğin, gerekli işlemler için karantinaya alınmak üzere Etimesgut Belediyesi'ne teslim edildiğini aktardı. Yerlikaya, paylaşımında yaralanan çocuklara acil şifalar diledi.