Pitbull saldırısında 1,5 ve 5 yaşındaki iki çocuk hastaneye kaldırıldı

Pitbull saldırısında 1,5 ve 5 yaşındaki iki çocuk hastaneye kaldırıldı
Yayınlanma:
Pazar alışverişinden dönen Öztürk ailesinin biri 1,5 diğeri ise 5 yaşındaki 2 çocuğu, komşularının pitbull cinsi köpeğinin saldırısı sonrası yaralandı.

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde pazar dönüşü evlerine girmek üzere olan Öztürk ailesinin iki çocuğu, komşularına ait pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Olay, saat 17.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, alışverişten dönen aile apartman girişine ulaştığı sırada, karşı dairede beslenen pitbull tasmasından kurtularak dışarı fırladı. Köpek önce bir buçuk yaşındaki Efe Öztürk’ün yüzüne saldırdı, ardından beş yaşındaki Doğa Öztürk’ün göğsünden yaralanmasına neden oldu.

ankarada-pitbull-saldirisina-ugrayan-1-1041058-308918.jpg

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan iki kardeş, ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Çocukların tedavisinin sürdüğü, doktorların yakın takip altında tuttuğu öğrenildi.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Deprem uzmanından kritik uyarılar: 'Türkiye Japonya'dan daha tehlikeli' dedi
Emekli maaşlarını 36 bin liraya çıkarabilecek dava!
Nihat Özdemir Fenerbahçelileri topladı: Aziz Yıldırım da oradaydı
Süper Lig'de ilginç gol: Futbolcular kavga ederken gol attı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Yapay zeka 2026 asgari ücretini açıkladı
Hangisi ne dedi?
Yapay zeka asgari ücreti açıkladı
1,5 milyon kişinin borcu silinecek
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
"Fenerbahçeliler Ali Koç'a ne kadar teşekkür etse az"
Yaşam
Sağanak yağış kanalizasyon hattını çökertti
Sağanak yağış kanalizasyon hattını çökertti
İstanbul yağmura teslim oldu
İstanbul yağmura teslim oldu