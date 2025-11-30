Pitbull saldırısında 1,5 ve 5 yaşındaki iki çocuk hastaneye kaldırıldı

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde pazar dönüşü evlerine girmek üzere olan Öztürk ailesinin iki çocuğu, komşularına ait pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Olay, saat 17.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, alışverişten dönen aile apartman girişine ulaştığı sırada, karşı dairede beslenen pitbull tasmasından kurtularak dışarı fırladı. Köpek önce bir buçuk yaşındaki Efe Öztürk’ün yüzüne saldırdı, ardından beş yaşındaki Doğa Öztürk’ün göğsünden yaralanmasına neden oldu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan iki kardeş, ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Çocukların tedavisinin sürdüğü, doktorların yakın takip altında tuttuğu öğrenildi.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.