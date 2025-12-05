İzmir'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti

İzmir'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti
Yayınlanma:
İzmir'in Menderes ilçesinde, seyir halindeki kamyonetin bir otomobille çarpışması sonucu otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, kazada diğer araçlarda bulunan 2 kişi ise yaralandı.

İzmir’in Menderes ilçesi açıklarında, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası iki kişinin yaşamına mal oldu.

Kaza, Menderes-Seferihisar kara yolu üzerindeki Gümüldür Mahallesi yakınlarında yaşandı. Y.K.'nin (50) kullandığı kamyonet ile E.D. (53) idaresindeki otomobil çarpıştı.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, otomobilde bulunan Abdullah Akın (42) ve Ali Şen'in (39) olay yerinde hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü E.D., Menderes Devlet Hastanesine kaldırılırken, kamyonet sürücüsü Y.K. ise Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

