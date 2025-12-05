TRT 'Başkenti susuz günler bekliyor' haberini sildi! Mansur Yavaş isyan etmişti

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) başkentte su tasarrufu için az tüketilen zaman dilimlerinde suların kontrollü bir şekilde verme kararı aldı.

TRT Haber, bu kararı çarpıtarak, "Ankaralılar yine susuzluğa mahkum olacak" diyerek servis etti. TRT Haber'in gönderisini ABB Başkanı Mansur Yavaş alıntıladı ve çok sert tepki gösterdi.

TRT Haber'in o paylaşımı sildiği görüldü. CHP Grup Başkanı Ali Mahir Başarır da, duruma tepki gösterdi. Başarır, "TRT böyle paylaşım yapmaz. TRT yaptığı paylaşımı silmez. Ama devlet kurumlarını bu hâle getirmişiz. O TRT Genel Müdürü istifa etmeli. TRT ile ilgili derhal bir burada araştırma komisyonu kurulmalı. TRT sarayın kanalı değil ama sarayın havuz medyasıyla kurduğu A Haber'den daha beter duruma gelmiş" dedi.

Ali Mahir Başarır'dan muhabire jest TRT'ye yaylım ateşi

Yavaş'ın alıntıladığı tweetin silindiği görüldü

NELER OLMUŞTU?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, TRT Haber’in “Ankaralılar yine susuzluğa mahkûm olacak” başlığıyla verdiği haberi manipülatif bulduğunu belirterek sert tepki gösterdi.

Yavaş, söz konusu haberin ASKİ Genel Müdürü Memduh Akçay’ın teknik açıklamalarını bağlamından kopardığını ve halkta paniğe yol açtığını söyledi.

Ankara’daki su sıkıntısıyla ilgili yapılan planlı basınç yönetiminin, dünya genelinde kuraklıkla mücadelede uygulanan rutin bir yöntem olduğunu belirten Yavaş, TRT’nin bu durumu kriz gibi yansıtmasının hem etik dışı hem de halk sağlığı açısından riskli olduğunu ifade etti.

TRT’nin haberinin ardından vatandaşların panikle su tüketimini artırdığını belirten Yavaş, bu yayınların sadece yanlış bilgi vermekle kalmadığını, aynı zamanda su kaynaklarının tükenmesine de katkı sağladığını dile getirdi. Haberin Anadolu Ajansı’nda yer alan orijinaline atıf yapan Yavaş, TRT’ye haberin düzeltilmesi çağrısında bulunarak RTÜK dâhil tüm yasal yolların kullanılacağını duyurdu. “Bu yayın açık bir algı operasyonudur” diyen Yavaş, Dezenformasyonla Mücadele Kanunu kapsamında hukuki sürecin başlatılacağını açıkladı.

TRT Haber'in paylaşımını silmeden önce alıntılayan Yavaş paylaşımında şunları ifade etmişti: