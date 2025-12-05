Ali Mahir Başarır'dan muhabire jest TRT'ye yaylım ateşi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında İBB soruşturması kapsamında yaşananlara dikkat çekti. Başarır, tutukluların iddianamesiz biçimde cezaevinde aylardır tutulmuş olduğunu hatırlattı.

İstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 19 kişinin tahliyesine karar verdiğini hatırlatan Başarır, saat 1 kişinin yeniden tutuklandığını belirtti:

“İnsanları itirafçı yapmak için cezaevinde tutmak, alıkoymak dehşet verici bir şeydir bu yüzyılda. Biz bunu nerede gördük? Osman Kavala'da gördük, Selçuk Kozağaçlı'da gördük, yine Beykoz Belediye Başkanımız Alaaddin Köseler'de gördük. Ne oluyoruz ya?”

Başarır, siyasi baskı uygulandığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Siz bu insanları rehin mi aldınız? Hukuk ciddiyetten uzaklaşmıştır. Yürütme de yasama organı da artık bu duruma bir son vermelidir. 20 tane savcı Türkiye'de hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını tehdit etmektedir"

Ali Mahir Başarır, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i protesto ettikleri için tutuklanan 16 genci de gündeme taşıdı:

"Anayasal hakkını kullanan 16 tane genç kardeşim niye tutuklu? Bunlar Boğaziçi mezunu, Marmara mezunu, İstanbul Üniversitesi mezunu, bu ülkenin geleceği ama Bakan Bey’i protesto ettiği için tutuklanıyorlar. Olacak şey değil."

Başarır, yargının halka güven vermesi gerekirken korku yaydığını belirterek muhalefet partilerine çağrıda bulundu:

"Yargı insanlara güven vermeli. Yargı insanları korkutup bu ülkeden kaçıracak hale getirmemeli. Ben AKP grubuna, MHP grubuna, İyi Parti'den Yeniyol tüm gruplara sesleniyorum. Ülkemiz bir felakete gidiyor."

Basın toplantısında TRT’yi de hedef alan Başarır, salondaki TRT muhabirine seslenerek şunları söyledi:

"Görev yapan TRT niye tarafsız değil? Bir de İBB davalarını MHP de istedi, AK Parti de istedi. Hadi bakalım yasayı değiştirelim dedik. Kanun teklifini getirdik. Mecliste görüşüldü. İkisi de reddedildi."

ASKİ Genel Müdürü’nün su kullanımıyla ilgili yaptığı uyarının çarpıtıldığını belirten Başarır, TRT’nin başlığını eleştirerek şöyle konuştu:

“TRT Haber, vergimizle görev yapan TRT Haber. Sen kusura bakma, sen emekçisin, sana sözüm yok. Der ki Başkent'ini susuz günler bekliyor. ASKİ'nin bu seferki planı gündüz saatlerinde suyu kesmek, gece saatlerinde suyu kontrollü vermek. Ya yazıklar olsun."

TRT’nin paylaşımı silmesini de eleştiren Başarır, kamu yayıncılığının geldiği noktayı şöyle özetledi:

“TRT böyle paylaşım yapmaz. TRT yaptığı paylaşımı silmez. Ama devlet kurumlarını bu hâle getirmişiz.”

Başarır, TRT Genel Müdürü’nün istifa etmesi için çağrı yaptı: