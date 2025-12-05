Başarır: Keşke Erdoğan iktidara gelse

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Erdoğan'ın "Fakiri daha fakir yapan düzen sürdürülemez" sözlerine "Keşke Erdoğan iktidara gelse de ekonomiyi düzeltse" diye cevap verdi.

Meclis'te başlayacak bütçe maratonu öncesinde kameralar karşısına geçen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik tabloyu "iflas patlaması" olarak nitelendirdi. Kasım ayında sanayinin bel kemiği olan sektörlerde yüzlerce firmanın kepenk indirdiğini belirten Başarır, milyonlarca insanın açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi verdiğini hatırlattı.

Başarır, "İnşaat sektöründe 504 firma, tekstil sektöründe 371 firma, metal ürünleri imalatında 129 firma, gıdada 115 firma iflas etmiş. Binlerce esnaf kepenk kapatmış. Binlerce yeni işsizimiz doğmuş" diyerek tablonun vahametini ortaya koydu.

"İNSANLARLA DALGA GEÇMEYİN"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın asgari ücretli bir vatandaşın aracının deposunu 10 kez doldurabildiği yönündeki açıklamasına tepki gösteren Başarır, vatandaşın araba alacak halinin kalmadığını vurguladı.

CHP'li vekil, iktidara şu soruları yöneltti:

"Sayın Erdoğan, araba yok, ne depoyu konuşuyorsun. Peki 4 kişilik bir aile karnını doyurabiliyor mu? 4 kişilik bir aile üç kez fileyi doldurabiliyor mu? 4 kişilik bir aile çocuklarına birer tane gömlek, pantolon, ayakkabı alabiliyor mu? 4 kişilik bir aile bir aylık kirasını verebiliyor mu Ankara'da? Hayır. Lütfen insanlarla dalga geçmeyin."

"23 YILDIR SEN YÖNETİYORSUN, GEL DE KURTAR"

Erdoğan'ın "Zengine daha zengin, fakiri daha fakir yapan mevcut düzen sürdürülemez" şeklindeki özeleştirisini tiye alan Başarır, ülkeyi 23 yıldır aynı iktidarın yönettiğini hatırlattı.

Başarır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vallahi insanın içinden ne geçiyor? Erdoğan gelse seçilse de bu ülkeyi düzeltse. Yani keşke iktidara gelse de düzeltse. Ne diyorsun? Sayın Cumhurbaşkanı bu ülkeyi 23 yıldır sen yönetiyorsun. 23 yılın sonunda fakirin ezildiğini bir grup zenginin zenginleştiğini kabul etmişsin. Hadi gel de kurtar Türkiye'yi Erdoğan."

BAKAN ARKADAŞINA MİLYARLIK İHALE İDDİASI

Başarır'ın gündemindeki bir diğer konu ise yolsuzluk iddialarıydı. Ulaştırma Bakanı'nı hedef alan Başarır, bakanın üniversite arkadaşlarına milyarlarca liralık kamu ihalesi verdiğini öne sürdü.

İddialarını rakamlarla destekleyen Başarır, "Şimdi üniversiteden sınıf arkadaşı Bakır İnşaat'a 3.3 milyarlık ihale vermiş. 14 ayrı kamu ihalesi vermiş. Yine diğer sınıf arkadaşı Mustafa Reis 17 milyar 43 milyonluk ihale almış. Aynı kişiye genel müdürken 11 kez ihale vermiş" ifadelerini kullandı.

Muhalefet belediyelerine açılan soruşturmaları hatırlatan Başarır, "İBB dosyasında böyle bir şey var mı? Ekrem Bey'in okul arkadaşlarına verdiği ihale mi var? Hadi bakalım yollayın bu bakanı yüce divana" diyerek savcıları göreve çağırdı.

BÜROKRATA ZAM TEPKİSİ: "YA EŞİTÇE HERKESE YA DA KARŞIYIZ"

Son olarak üst düzey bürokratlara yapılması planlanan zamma da değinen Başarır, bu düzenlemenin adil olmadığını söledi.

Başarır, "Biz bu imzayı verirken eşit, herkese, tüm memurlara, kamu görevlilerine seyyanen emekliye verilmesini murat etmiştik. Yoksulluk, yokluk herkeste var. Ya eşitçe herkese zam ya da biz buna karşı olacağız" dedi.

