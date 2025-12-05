Üst düzey bürokratlara seyyanen zam iptal edildi

Yayınlanma:
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildikten sonra tartışmalara neden olan üst düzey bürokratlara seyyanen zam iptal edildi. Vergi Paketine önerge ile eklenmesi planlanan 30 bin liralık zam, 'eşitlik' ilkesine aykırı eleştirilerine neden olurken CHP'nin 'taşradakilere de verilsin' teklifi sonrası uzlaşma sağlanamayınca rafa kalktı.

Kamuda çalışan üst düzey kadrolarda görev yapan yaklaşık 34 bin 200 yöneticiye 30 bin TL’ye kadar seyyanen zam yapılmasını öngören teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmişti.

Enflasyona karşı ayakta kalabilmek için çabalayan milyonlarca emekli ve çalışana olumlu yanıt vermeyen iktidarın kabul edilen teklif sert eleştirilere neden olmuştu.

ÜST DÜZEY BÜROKRATLARA SEYYANEN ZAM İPTAL EDİLDİ

İktidar yakını Gazeteci Cem Küçük'ün dahi “Babam, 1997’de rahmetli Erbakan döneminde aldığı zamla iki kurban kesebiliyordu. Yapacaksan bütün memurları, işçileri ve emekliyi rahatlatman gerekir. Şimdi sokağa çık, emekliye ne diyeceksin?” diyerek tepki gösterdiği teklif Meclis oylamasına çıkacak vergi paketine eklenecekti.

st-duzey-burokratlara-seyyanen-zam-iptal-edildi-2.jpg

NTV muhabiri Özgür Akbaş'ın haberine göre, dün gece kabul edilen düzenlemeye 30 bin TL'lik seyyanen zam eklemesi yapılmadı. Akbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"30 bin TL seyyanen zam bekleyenlere kötü haber...

Dün Plan Bütçe Komisyonu'nda, üst düzey bürokratlar, yöneticiler ile kariyer personeline 30 bin liraya kadar seyyanen zam öneren teklif kabul edilmişti...

Bugün Genel Kurulda görüşülen Vergi Paketine önerge ile eklenmesi planlanıyordu...

Ancak, CHP, "taşradakiler de yararlansın" dedi, uzlaşma çıkmadı...

Ve Ak Parti, çalışma barışını da bozacağı eleştirileri nedeniyle düzenlemeyi genel kurula sunmaktan vazgeçti.."

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

