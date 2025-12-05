Üst düzey bürokratlara seyyanen zam iptal edildi

Kamuda çalışan üst düzey kadrolarda görev yapan yaklaşık 34 bin 200 yöneticiye 30 bin TL’ye kadar seyyanen zam yapılmasını öngören teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmişti.

Enflasyona karşı ayakta kalabilmek için çabalayan milyonlarca emekli ve çalışana olumlu yanıt vermeyen iktidarın kabul edilen teklif sert eleştirilere neden olmuştu.

ÜST DÜZEY BÜROKRATLARA SEYYANEN ZAM İPTAL EDİLDİ

İktidar yakını Gazeteci Cem Küçük'ün dahi “Babam, 1997’de rahmetli Erbakan döneminde aldığı zamla iki kurban kesebiliyordu. Yapacaksan bütün memurları, işçileri ve emekliyi rahatlatman gerekir. Şimdi sokağa çık, emekliye ne diyeceksin?” diyerek tepki gösterdiği teklif Meclis oylamasına çıkacak vergi paketine eklenecekti.

NTV muhabiri Özgür Akbaş'ın haberine göre, dün gece kabul edilen düzenlemeye 30 bin TL'lik seyyanen zam eklemesi yapılmadı. Akbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: