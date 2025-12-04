Üst düzey bürokrata zamma Cem Küçük bile isyan etti: AKP öncesini örnek gösterdi

Kamu yöneticilerine yönelik yeni maaş artışı düzenlemesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçti. Kabul edilen önergeyle, kamuda üst kadrolarda görev yapan yaklaşık 30 bin yöneticiye 30 bin TL’ye kadar seyyanen zam yapılması öngörülüyor.

HANGİ KADROLARI KAPSIYOR?

Düzenleme; bakanlıklardaki genel müdür ve daire başkanlarını, SGK, AFAD, TÜİK gibi kurumların başkan ve başkan yardımcılarını, büyükelçileri, valileri, il müdürlerini, müfettişleri, merkez teşkilatı uzmanlarını, ayrıca Cumhurbaşkanlığı ve Meclis’e bağlı bazı kadrolarda görev yapan yöneticileri kapsıyor.

Kamu yöneticilerine 30 bin lira seyyanen zam

O MEMURLAR KAPSAM DIŞI BIRAKILDI

Ancak öğretmen, polis, hemşire, doktor, mimar, mühendis gibi geniş kamu çalışanı grubunun düzenleme dışında bırakılması, Ankara kulislerinde “adaletsizlik” tartışmalarını alevlendirdi. Tepkiler, “kamu yükünü çeken saha personeli yok sayıldı” şeklinde yoğunlaşıyor.

Üst düzey bürokrasiye “kıyak zam” olarak nitelenen düzenleme, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

AKP ÖNCESİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ

İktidara yakınlığıyla bilinen Gazeteci Cem Küçük de karara sert tepki gösterdi. Küçük, “Babam, 1997’de rahmetli Erbakan döneminde aldığı zamla iki kurban kesebiliyordu. Yapacaksan bütün memurları, işçileri ve emekliyi rahatlatman gerekir. Şimdi sokağa çık, emekliye ne diyeceksin?” ifadelerini kullandı.