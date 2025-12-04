Üst düzey bürokrata zamma Cem Küçük bile isyan etti: AKP öncesini örnek gösterdi

Üst düzey bürokrata zamma Cem Küçük bile isyan etti: AKP öncesini örnek gösterdi
Yayınlanma:
Meclis'te kabul edilen ve bazı meslek gruplarına 30 bin lira seyyanen zam öngören düzenlemeye tepkiler büyüyor. Milyonlarca kamu emekçisi ay sonunu getiremezken, Ankara'da üst düzey bürokrata zam yapılması eleştiri konusu oldu. Dikkat çeken bir eleştiri de iktidara yakın gazeteci Cem Küçük'ten geldi.

Kamu yöneticilerine yönelik yeni maaş artışı düzenlemesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçti. Kabul edilen önergeyle, kamuda üst kadrolarda görev yapan yaklaşık 30 bin yöneticiye 30 bin TL’ye kadar seyyanen zam yapılması öngörülüyor.

HANGİ KADROLARI KAPSIYOR?

Düzenleme; bakanlıklardaki genel müdür ve daire başkanlarını, SGK, AFAD, TÜİK gibi kurumların başkan ve başkan yardımcılarını, büyükelçileri, valileri, il müdürlerini, müfettişleri, merkez teşkilatı uzmanlarını, ayrıca Cumhurbaşkanlığı ve Meclis’e bağlı bazı kadrolarda görev yapan yöneticileri kapsıyor.

Kamu yöneticilerine 30 bin lira seyyanen zamKamu yöneticilerine 30 bin lira seyyanen zam

O MEMURLAR KAPSAM DIŞI BIRAKILDI

Ancak öğretmen, polis, hemşire, doktor, mimar, mühendis gibi geniş kamu çalışanı grubunun düzenleme dışında bırakılması, Ankara kulislerinde “adaletsizlik” tartışmalarını alevlendirdi. Tepkiler, “kamu yükünü çeken saha personeli yok sayıldı” şeklinde yoğunlaşıyor.

Üst düzey bürokrasiye “kıyak zam” olarak nitelenen düzenleme, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

AKP ÖNCESİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ

İktidara yakınlığıyla bilinen Gazeteci Cem Küçük de karara sert tepki gösterdi. Küçük, “Babam, 1997’de rahmetli Erbakan döneminde aldığı zamla iki kurban kesebiliyordu. Yapacaksan bütün memurları, işçileri ve emekliyi rahatlatman gerekir. Şimdi sokağa çık, emekliye ne diyeceksin?” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Galatasaray şikayet etmişti: TFF'nin Yasin Kol kararı ortaya çıktı
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Euro rekor kırdı
Euro rekor kırdı
TRT Genel Müdürü'ne, Diyanet İşleri Başkanı'na var sadece emekliye yok: İktidardan 'üst düzey' memura ek zam
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
Ece Üner'den Google'ın Halk TV sansürüne karşı okura çağrı: Aylardır çok katı bir karartma uyguluyor
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Siyaset
11. Yargı Paketi'ne son dakika ayarı! Erdoğan özel toplantı yaptı
11. Yargı Paketi'ne son dakika ayarı! Erdoğan özel toplantı yaptı
Beykoz'da AKP'li başkan yardımcısı ağzını bozdu! Meclis karıştı
Beykoz'da AKP'li başkan yardımcısı ağzını bozdu! Meclis karıştı