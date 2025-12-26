Hesabınızı hemen kontrol edin: Ödemeler yatmaya başladı!

Yayınlanma:
Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 688 milyon 634 bin 463 lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Alın teriyle büyüyen üretimi desteklediklerini ve üreticinin yanında durmayı sürdürdüklerini vurgulayan Yumaklı, "1 milyar 688 milyon lira tarımsal destek ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

DESTEKLER TEK TEK AÇIKLANDI

Paylaşımda yer alan bilgiye göre kırsal kalkınma yatırımları için 704 milyon 431 bin 609 lira, zirai don desteği kapsamında 600 milyon 390 bin 359 lira, hayvan gen kaynakları için 371 milyon 592 bin 250 lira, balon balığı avcılığı için 5 milyon 204 bin 145 lira, atık için 2 milyon 892 bin lira, sertifikalı tohum üretimi için 1 milyon 992 bin 857 lira, sertifikalı tohum kullanımı için 1 milyon 421 bin 35 lira, hububat, baklagil ve dana mısır için 710 bin 208 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

