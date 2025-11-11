Mehmet Şimşek'in 'enflasyon düştü' sözlerine en sert cevap tarladan geldi

Kozan'a bağlı Bucak Mahallesi'nde geçimini narenciyeden sağlayan çiftçiler, yaşadıkları ekonomik sıkıntıyı dile getirdi. Mazot, gübre, zirai ilaç ve işçilik gibi temel giderlerin rekor seviyelere ulaştığını belirten üreticiler, bu şartlarda bir kilo mandalinanın maliyetinin 7 lirayı bulduğunu ifade etti. Ancak piyasada yeterli talep olmaması ve don gibi olumsuz iklim koşullarının rekolteyi düşürmesi nedeniyle, maliyetinin çok altındaki fiyatlara satış yapmak zorunda kaldıklarını vurguladılar.

"ÇİFTÇİLİĞİ BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Üreticilerden Saim Doğan, yaşadıkları çaresizliği şu sözlerle anlattı:

"Biz çiftçi olarak üretimden çok zarar ediyoruz. Geçen sene don vurdu. 7-8 liraya mal olan narenciyemizi 3 liraya zor satıyoruz. Her türlü zarardayız maliyetten dolayı. Çiftçi bitmiş durumda. Çiftçiliği bırakmayı düşünüyoruz ama yapacak da bir işimiz yok. Eskiden böyle değildi. Babalarımız 10 dönüm bahçe ile çocuk okutuyordu, oğlan evlendiriyordu. Ama şimdi emekli olduğumuz halde 10 dönüm bahçe bir kişiye yetmiyor. Bakım da yapamıyoruz. Satışlar hiç yok."

"BÖYLE GİDERSE HERKES BAHÇESİNİ SÖKECEKTİR"

Bir diğer narenciye üreticisi Emrah Carman ise girdi maliyetlerinin altından kalkamadıklarını belirtti:

"Narenciye üreticisi olarak kilosu 3 lira çok cüzi bir paradır. Hiç kimseyi kurtarmıyor. Böyle giderse şu şartlarda herkes bahçesini sökecektir. Hayat çok pahalı. Mazot 60 lira, gübrenin torbası bin 500 lira olmuş. Bugün işçilik maliyeti bin 200 lira, hiçbir şey kurtarmıyor. En kötü şartlarda mandalinanın kilosunun 10 lira olması lazım. Üç lira, iki liraya gidiyor mandalina. Alan da yok doğru düzgün, soran da yok. Don vurdu bu sene, zaten mallar seyrek satılmıyor. Çiftçi perişan halde, böyle giderse borçlarını ödeyemez."

"ÇİFTÇİNİN ÖLDÜĞÜNÜ BİLEN YOK"

Üretici Ömer Yalım ise sorunun sadece ekonomik değil, aynı zamanda politik olduğunu savunarak Hazine ve Maliye Bakanı'na seslendi:

"Şu an 6-7 lira civarında maliyeti var, 3 liraya vermek zorunda kalıyoruz. Bizim sonumuz nasıl olacak? İşçi yevmiyeleri, budama, toplama masrafı, toprağı sürmesi var, bunlar hep girdi fiyatları. Eğer bu ümidimiz de kırılırsa biz tamamen biteriz. Hükümet olarak buna bir çare üretilmez mi? Buna bir çözüm bulunmaz mı?"

Yalım, çiftçinin ürün fiyatlarının enflasyon hesaplamalarında kullanılmasına ise sert tepki gösterdi:

"Mandalina ile Maliye Bakanımız övünüyor, 'Enflasyonu düşürttüm'. Mandalina 3 liraya düştü ya, çok güzel. Peki mazot niye girmiyor enflasyona? Gübre niye girmiyor? Beyaz eşya niye girmiyor? Onlar girmez, çiftçinin ürettiği narenciye, domates düştü mü 'enflasyon düştü', hemen de televizyonlara haber yaptırıyorlar yandaş kanallara. Çiftçinin öldüğünü, mahvolduğunu bilen hiç yok. Çiftçi ölmüş, bitmiş, tükenmiş. Şehirde yaşayan arkadaşların adı ne? 'Tüketici'. Üretimi bitirmeye çalışıyorlar. Üretim bitti mi ne olacak bu ülkenin hali?"